В Казахстане растет число преступлений экстремистского и террористического характера

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Эксперты Казахстана и России взвесят общие риски экстремизма с учетом обстановки в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Международная экспертная площадка "Трансграничные угрозы религиозного экстремизма: взгляд из Казахстана" пройдет завтра, 23 сентября, в смешанном, очно-дистанционном формате. Она является зеркальным продолжением аналогичной площадки со взглядом из России, которая состоялась в прошлом 2020 году. С тех пор возникли новые вызовы общей международной безопасности России и сопредельного региона Центральной Азии", - сообщил старший научный сотрудник НИИ истории и этнографии Южного Урала Денис Денисов.





По его данным, за первое полугодие 2021 года число преступлений экстремистского и террористического характера в России увеличилось на 15,3%, а в Казахстане после нескольких лет снижения впервые выросло на 19,8%.





За время ограничений пандемии значительно расширился экстремистский контент в соцсетях, спецслужбы стран СНГ отмечают усиление тенденции к формированию "спящих" террористических ячеек, активное внедрение ими информационных, маркетинговых и других передовых технологий для вербовки, использование шифрования для коммуникации, а также криптовалют и электронного банкинга для финансовой подпитки своей деятельности. Вместе с тем обострилась угроза прямого экспорта насилия в Центральную Азию после захвата власти в Афганистане в августе текущего года организацией "Талибан", признанной в РФ террористической. На фоне ухудшения обстановки в этом государстве Россия и Казахстан вместе с другими союзниками резко нарастили число антитеррористических учений: в августе они прошли на Каспийском море, в предгорьях Тывы, а 20 сентября стартовали в степном Оренбуржье".

Вместе с тем, отмечает Денисов, наличие протяженной границы, международных связей террористов объективно подталкивают Россию и Казахстан не только к продолжению успешного сотрудничества военных и правоохранительных структур, но и к объединению лучших практик общественных, религиозных организаций, экспертных центров по профилактике и борьбе с радикализмом. В этих целях и организована новая экспертная площадка совместными усилиями АНО "Содружество народов Евразии", Гражданского альянса Казахстана и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета.

В работе этого широкого международного форума примут участие: председатель комитета по делам религий Республики Казахстан Ержан Нукежанов, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, первый заместитель председателя Ассамблеи народа России Веналий Амелин, заместитель начальника департамента противодействия экстремизму МВД Казахстана Дархан Разуев, заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгаров, руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников, руководители экспертных центров по профилактике экстремизма, религиоведы, теологи, психологи, юристы из Нур-Султана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Кызылорды, Кокшетау, Костаная, Павлодара, Тараза, Уральска, Усть-Каменогорска, Шымкента (Казахстан), Москвы, Казани, Оренбурга, Уфы (Россия), мусульманские священнослужители, сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел, муниципальные служащие, курирующие вопросы этноконфессиональных отношений.

Места проведения:

Казахстан, город Нур-Султан, улица Кабанбай-батыра, 11/5, Бизнес-центр "Нурлы Орда", площадка Гражданского альянса Казахстана (5-й этаж). Начало: в 15.00 (12.00 мск);

Россия, город Оренбург, улица Советская, 20, конференц-зал Оренбургской областной научной библиотеки имени Н. К. Крупской (3-й этаж). Начало: в 14.00 (12.00 мск).

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