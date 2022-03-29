Житель ВКО в состоянии алкогольного опьянения уронил шестимесячного сына

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 МАРТА - Житель Восточно-Казахстанской области признан виновным в гибели своего 6-месячного сына, которого он выронил из рук в состоянии алкогольного опьянения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Polisia.kz , осужденный лишился сына, когда хотел поменять ему подгузник. В тот день он был выпившим и выронил ребенка из рук. Мальчик погиб.

Мать ребенка, по словам мужчины, в тот момент вышла.

Ребенок был у меня в руках, затем я вытер его и, когда шел с кухни, в коридоре линолеум был разрезан, и я, кажется, зацепился и начал падать, ребенок вылетел с моих рук и упал в угол между шкафом и стеной... Я положил его на диван и снял с него майку, вдруг он начал хрипеть и становиться синим", - рассказал осужденный.

Осужденный отбывает наказание в колонии максимальной безопасности. Его приговорили за убийство шестимесячного сына к 10 годам лишения свободы.