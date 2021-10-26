Житель Восточного Казахстана убил 59-летнего собутыльника

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 ОКТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве 59-летнего собутыльника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В начале октября в дежурную часть отдела полиции Бородулихинского района поступило сообщение от неизвестной женщины. Она сообщила, что в доме, расположенном на одной из улиц села Новая Шульба, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний житель Бородулихинского района, который признал свою вину", - сообщил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
Установлено, что злоумышленник в ходе распития алкоголя на почве словесного конфликта нанес потерпевшему множественные удары лопатой и ножницами по различным частям тела, в результате которых последнему были причинены травмы, несовместимые с жизнью.
Начато досудебное расследование.