Житель Жетісу несколько раз пытался изнасиловать несовершеннолетнюю сестру друга

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Талдыкорган. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 23-летний подозреваемый в неоднократных попытках изнасилования шестиклассницы задержан в области Жетісу.





В соцсетях распространился видео ролик, на котором жителя станции Достык допрашивают родственники потерпевшей девочки, которую он несколько раз пытался изнасиловать.





В течение 3-4 месяцев знакомый семьи, друг моего брата, делал попытки изнасилования в отношении маленькой девочки, которая учится в шестом классе. Об этом мы узнали только позавчера. Девочка, узнала что родители уедут в Алматы, но боясь, что история повторится, решила рассказать об этом своей маме. Мама девочки обратилась в соответствующие органы", - говорится в публикации .





При этом отмечается, что у извращенца есть жена и дети.





В полиции области Жетісу прокомментировали данный инцидент. По указанному факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица".





В качестве подозреваемого в материалах дела выступает 23-летний житель станции Достык, задержанный и доставленный для дачи показаний в Алакольскую районную полицию. Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента", - сказано в сообщении ДП.



