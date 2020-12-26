Жители Атырауской области вложили в очередную финансовую пирамиду около 300 млн тенге

Атырау. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Атырауской области растёт количество преступлений, связанных с мошенничеством, передает Kazakhstan Today.

В декабре в департамент полиции с заявлениями обратились свыше 40 жителей области. Они пожаловались на мошеннические действия со стороны директора одного из ТОО, чей вид деятельности связан с вложениями денежных средств (активы) с ежемесячной процентной ставкой. Потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму около 300 миллионов тенге. Заявления в отношении данного ТОО продолжают поступать", - сказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Сотрудники полиции призывают граждан быть осторожными, чтобы не попасть в ловушки финансовых пирамид. Как правило, такие организации, позиционируя себя как инвестиционные предприятия, часто покупают акции и облигации, обещая инвестировать в высокопроизводительное строительство, ювелирные изделия.

Финансовая пирамида - это мошенническая схема получения дохода. Вам предлагают очень высокие процентные ставки, гарантированный доход и просят активно привлекать знакомых и друзей для заработка таким образом. Будьте осторожны, ваша инвестиционная компания, которую вы считаете успешной, может быть обычной финансовой пирамидой. Особенность финансовой пирамиды в обещаниях быстрого и лёгкого заработка. Также признаки финансовой пирамиды следующие: необходимость внесения больших сумм денежных средств; высокий интерес к инвестициям, обещание быстрого возврата; чтобы получить выплату, нужно привлечь больше знакомых, которые тоже должны вложить свои деньги; компания зарегистрирована накануне сбора средств, у неё минимальный уставной капитал и единственный учредитель (проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК через сервис "Поиск налогоплательщиков"); активная реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыши призов, подарки, поездки, листовки, массовая рассылка по электронной почте; компания может называть себя "микрофинансовой организацией", "кредитным бюро", "программой по борьбе с долгами", "центром финансовых услуг" с рекламными слоганами вроде: "Вам отказали в банке? Мы поможем!", "Мы рефинансируем ваш кредит!", "Избавься от долгов!". Они принимают наличные или используют различные системы интернет-платежей и переводов без использования специальных счетов компании в банках", - напомнили в полиции.

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