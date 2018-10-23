Житель Кокшетау воспользовался личными данными знакомой для оформления онлайн-займа

Кокшетау. 23 октября. Kazakhstan Today - В Кокшетау полицейские установили подозреваемого в мошенничестве. Мужчина оформил онлайн-заем на свою знакомую, незаконно воспользовавшись ее личными данными, передает Kazakhstan Today.

"Заявление потерпевшей в дежурную часть УП Кокшетау поступило 9 октября. По словам девушки, в апреле неизвестные лица оформили на ее имя онлайн-заём в размере 15 000 тенге. Когда потерпевшая узнала о займе, кроме основной суммы уже "набежала" пеня. На сегодняшний день девушка должна микрокредитной организации более 200 000 тенге. В ходе проведенных мероприятий, полицейские установили что кредит оформил знакомый потерпевшей. Как оказалось, ранее девушка уже оформляла онлайн-заём через интернет, однако, выплатила выданную сумму вместе с процентами. По предварительной версии, мужчина, зная о том, что девушка уже была клиентом данной микрокредитной организации, воспользовался ее личными данными и оформил заём", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество", устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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