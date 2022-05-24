Жительница Актобе получила девять лет тюрьмы за развращение малолетней дочери

АКТОБЕ. 23 МАЯ - Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дело в отношении гражданки Ж. по части 2 статьи 124 (Развращение малолетних) УК РК и ее сожителя по части 1 той же статьи рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Актюбинской области сообщает "Диапазон".
Судом установлено, что 30 октября 2020 года в период времени с 12:00 до 18:00 Ж., являясь лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию малолетних, и М. совершили развратные действия без применения насилия в отношении малолетней дочери Ж. 2012 года рождения. Вина Ж. и М. доказана депонированными показаниями потерпевшей, законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, следственного эксперимента", - отметили в суде.
Суд признал подсудимых виновными в предъявленном обвинении. Смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
Приговором суда матери несовершеннолетней назначено девять лет лишения свободы, ее сожителю М. - семь лет лишения свободы.
Оба подсудимых лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор не вступил в законную силу.