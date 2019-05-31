Жительница Алматинской области четыре года не может снять с себя сфабрикованную судимость

Талдыкорган. 30 мая. Kazakhstan Today - Жительница Алматинской области стала жертвой полицейского произвола и на протяжении 4 лет не может устроиться на работу из-за сфабрикованной в отношении нее судимости, которая отражается в базе данных, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году женщине удалось доказать, что дело против нее было сфабриковано. Следователь уже понесла наказание, однако снять судимость пока не удается, сообщает "Первый канал Евразия"

Несколько лет назад мать троих детей Бахытгуль Масельбаева зашла с подругой перекусить в один из общепитов города Уштобе. Ужин закончился конфликтом с владельцем кафе.

"Хозяин кафе схватил меня за волосы, начал крутить руку. Прямо из кафе, избивая меня, до калитки выпроводил. Я настырная, вызвала полицейских", - рассказала Масельбаева.

В тот же день женщина написала заявление в полицию. Серьезных травм она не получила, поэтому вскоре инцидент утих. Но позже женщина случайно узнала, что числится в базе судимых лиц. В ЦОНе ей выдали справку, согласно которой она осуждена за хулиганство, а дело закрыто за примирением сторон.

Вскоре Бахытгуль узнала, что следствие было проведено заочно, а в полицейских протоколах кто-то расписался вместо нее.

"В ходе досудебного расследования старший следователь Каратальского РОВД сфальсифицировала несколько процессуальных документов. Все подписи от имени Масельбаевой были подделаны третьими лицами. Там был проведен ряд экспертиз, где подтвердили, что Масельбаева эти указанные документы не подписывала", - сообщила адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Бахытгуль Батырханова.

Женщина тут же направила жалобу в Генеральную прокуратуру. В результате проведенного расследования старшего следователя Аиду Омбаеву, сфабриковавшую против нее уголовное дело, осудили на полтора года.

Приговором Талдыкорганского городского суда от 28 июня 2018 года Омбаева Аида признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 348 УК РК в редакции от 1997 года, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года", - проинформировал официальный представитель Алматинского областного суда Самат Авганов.

Тем не менее судимость до сих пор из базы данных не удалена. По словам адвоката, причина в том, что четыре липовых постановления, вынесенные следователем, все еще не отменены прокурором. Из-за этого Бахытгуль Масельбаева не может найти работу.

"Сейчас с судимостью никуда не берут. Даже полы мыть не берут. В это дело ушло все мое здоровье, сколько денег. Старшая дочь работала за границей, ее зарплата полностью ушла. Адвокатов нанимала, юристов. До сих пор езжу вот", - рассказала она.

Чтобы получить компенсацию за все свои мучения женщина подала иск против районной полиции и прокуратуры. Но в суде отказались его рассматривать. Причина все та же. Липовые постановления осужденного следователя все еще имеют силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства