Жительницу Алматы ограбили в собственной квартире, угрожая ножом

АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - В квартиру гражданин А., 2003 года рождения, проник поздно ночью. Пригрозив ножом, он потребовал отдать ему сбережения и ценности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Женщина подчинилась. Кроме того, злоумышленник завладел ее сотовым телефоном, после чего при помощи мобильного приложения снял с ее банковского счета деньги, сообщает Polisia.kz

Потерпевшая сразу же сообщила об этом в полицию. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа, которая вычислила нападавшего и задержала его.

В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 192, часть 2, пункт 4, УК РК "Разбойное нападение с применением оружия", водворен в ИВС.

Налетчик - житель Панфиловского района Алматинской области.