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Жительницу Петропавловска оштрафовали за распространение материалов экстремистского содержания

04.12.2020 13123
Петропавловск. 4 декабря. Kazakhstan Today - В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции СКО "ВКонтакте" были обнаружены аудиофайлы религиозного содержания, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ДП СКО, в ходе религиоведческой экспертизы установлено, что пропагандируемые в записи книги являются запрещенными. Специализированным административным судом Петропавловска 48-летняя жительница областного центра привлечена к административной ответственности по статье 453 части 2 КоАП РК в виде штрафа в размере 20 МРП.
 
Также начальник управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев напомнил, что, согласно статье 9 закона РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования, а также в специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях. В Северо-Казахстанской области функционирует 15 таких объектов.
 
20 ноября в Атырау за продажу религиозной игры оштрафовали ТРЦ.
 

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