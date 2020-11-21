В Атырау за продажу религиозной игры оштрафовали ТРЦ

Атырау. 20 ноября. Kazakhstan Today - В сентябре этого года ТОО "ТРЦ "Тамаша" в супермаркете "Еркемай" наладило продажу детских электронных викторин под названием "Религии мира" и "Православие", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , данный факт был выявлен в ходе совместного рейда сотрудников управления по борьбе с экстремизмом департамента полиции и работников управления по делам религий областного акимата.

Игры были изъяты и направлены на экспертизу в Комитет по делам религий РК. Согласно заключению религиоведческой экспертизы в викторине "Религии мира" выявлены признаки посягательства на права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также оскорбление чувств верующих, что может возбудить межрелигиозную рознь.

В итоге ТРЦ "Тамаша" привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 453 КоАП. Постановлением суда юридическое лицо оштрафовано на 277 800 тенге.

2 ноября суд оштрафовал на 100 МРП жителя Темиртау, хранившего в своем аккаунте запрещенные материалы религиозного содержания.

В сентябре в Акмолинской области за хранение и распространение экстремистских материалов к ответственности привлечен приверженец деструктивного религиозного течения.

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