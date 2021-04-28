Жительницу Тараза задержали за хранение синтетических наркотиков в особо крупном размере

ТАРАЗ. 27 АПРЕЛЯ - В Таразе за хранение синтетических наркотиков в особо крупном размере задержали 26-летнюю женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Таразе задержали 26-летнюю местную жительницу. В ее сумке полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, найденное вещество - синтетический наркотик "Alfa-PVP". Общий вес составил 4 грамма", - сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.





По его информации, синтетическое наркотическое вещество "Alfa-PVP" оказывает психоактивное воздействие на нервную систему, быстро вызывает зависимость и плохо выводится из организма.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет", - написал генерал-майор полиции.

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