Житель Алматы, на которого напали бандиты, возмущен действиями полицейских

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Житель Алматы Ернар Сеитахмет рассказал о том, как ночью на него с друзьями напали двое незнакомых людей. Сумев уехать от нападавших, алматинцы вызвали полицию и по горячим следам помогли задержать бандитов. Однако полицейские тут же их отпустили, передает Kazakhstan Today.

В час ночи мы возвращались домой от тети. Я и двое моих друзей. По дороге решили прикупить гриль. Остановились у магазина, где два здоровых амбала что-то требовали от молодого парня с серым рюкзаком. Увидев нас, один из них помчался в нашу сторону", - написал Ернар Сеитахмет в Facebook .

По его словам, он с друзьями направился к машине, а двое незнакомцев - за ними. В этот момент парень с рюкзаком убежал.

Забежали в машину. Пока завел, один из двух амбалов уже открывал заднюю дверь. Пока я выезжал назад, он сломал мне заднее окно. Успел уехать и вызвал полицию. Те двое за нами шли, и мы помогли поймать их", - сообщается далее в посте.

Дальнейшие действия полиции возмутили друзей, подвергшихся нападению. По словам Сеитахмета, патрульные отпустили амбалов, заявив: "Это не они, эти трезвые". Пока друзья убеждали патрульных, что это именно те самые налетчики, те успели убежать. После этого полицейские и Сеитахмет с друзьями на патрульной машине отправились на их поиски. Когда налетчики были замечены на одной из улиц, то снова бросились в бега. Полицейским удалось поймать лишь одного из них. Как заверяет автор поста, на вид ему лет 35-40.

И тут самое интересное: мы приезжаем в отдел РУВД Алатауского района. Нам заявляют, что задержанный гражданин Узбекистана 2001 года… При задержании они выглядели на 30-40. Это еще не все! В РУВД после нас приезжает второй амбал, смело заходит в отдел без препятствия, пока мы стоим на улице. Нас заверили, что задержанного поместили в изолятор, а когда мы сказали, что второй приехал, никто ничего не сделал", - рассказал Ернар Сеитахмет.

Он также рассказал, что он с друзьями написал заявление, затем еще зачем-то объяснительную. В полиции заявителям пообещали, что на следующий день с ними свяжется участковый, однако спустя три дня этого не произошло.

Автор также адресовал несколько вопросов начальнику полиции, отметив, что полицейские отказались представиться им, а дежурный участковый отказался выдать копию заявления.

Также Ернар Сеитахмет отметил, что один из амбалов, открывая дверь его машины, засунул руку в карман. К счастью, они так и не узнали, было ли у него какое-либо оружие. Пережив нападение, в результате которого друзья не пострадали, они вполне вероятно спасли парня с серым рюкзаком, который был совершенно один.

Пост был размещен накануне, а сегодня Ернар Сеитахмет написал новое сообщение. По его словам, после предыдущего поста он получил ответ от имени начальника УП Алатауского района Ильяса Омирсерикова, на чье имя было написано заявление. Также ему позвонили из местной полицейской службы.

В сообщении полиции сказано, что задержанный гражданин Узбекистана нарушил правила пребывания в РК и поэтому миграционная служба водворила его в приемник-распределитель. Также в производстве полиции находится материал о вышеуказанном нападении.

Однако теперь Ернар Сеитахмет сомневается, действительно ли задержан один из нападавших.

Нам сообщили сотрудники полиции, что вчерашних нарушителей отпустили, потому что больше трех часов не имеют права задерживать. Найти вчерашних двух сегодня не удастся, потому что они оставили неверные данные, удостоверений личности у них не было, а вчерашний наряд милиции даже не проехал с ними домой, чтобы взять удостоверения личности. Нападавшим ничего, кроме порчи имущества, не грозит, а за нападение на человека они не могут привлечь, потому что мы целы и невредимы. То есть, чтобы их арестовать, нужно было, чтобы кто-то из нас получил ножевое (или кому-то сломали что-то)", - пишет автор.

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