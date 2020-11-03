Жителя Уральска приговорили к 13 годам лишения свободы за захват жены в заложницы

Уральск. 2 ноября. Kazakhstan Today - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесли приговор Ерлану Ислямгалиеву, который в ноябре прошлого года захватил в заложницы свою жену, передает Kazakhstan Today.

Вина подсудимого полностью установлена, подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и заключением экспертиз. При назначении наказания суд учел характер и степень опасности преступления, личность виновного, его поведение и другие обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сообщил исполняющий обязанности председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт Ермаханов.

Он отметил, что подсудимый будет отбывать наказание в учреждении уголовной исполнительной системы максимальной безопасности.

Исковые требования потерпевшей суд удовлетворил частично.

В счет компенсации морального вреда взыскано 10 млн тенге, в счет возмещения морального ущерба 540 тысяч тенге. Приговор не вступил в законную силу", - цитирует Ермаханова издание "Казахстанская правда".

Напомним, 28 ноября 2019 года, в 13.10, Ислямгалиев, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: Уральск, улица Жангирхана, дом 13, в ходе ссоры с супругой, угрожая ножом и предметом, похожим на гранату, захватил ее в заложники и закрылся в помещении.

Операция по освобождению заложницы длилась 6 часов, после чего захватчик освободил супругу и был задержан полицией.

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