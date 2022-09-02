Жителя Усть-Каменогорска подозревают в зоофилии

Фото: Noks.kz.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 СЕНТЯБРЯ - Житель Усть-Каменогорска, предположительно, надругался над собакой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам очевидца, около двух ночи 31 августа он с другом услышали, что в кустах скулит собака, и решили посмотреть, не требуется ли животному помощь, сообщает Noks.kz.
Прохожие увидели, что на земле лежит мужчина, а под ним собака. Судя по характерным движениям незнакомца, он совершал действия сексуального характера. Очевидцы обратились в полицию.
Как сообщает Polisia.kz, по ранее зарегистрированному обращению полицейские установили и задержали 26-летнего жителя города, который ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе улицы Утепова совершил противоправные действия с участием собаки. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 407-1 КРК об АП "Жестокое обращение с животными".
Волонтеры нашли собаку и отвезли в ветеринарную клинику.
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