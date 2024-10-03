02.10.2024, 09:00 55636
Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Талгарском районе Алматинской области.
В Сети появились видео с привязанным к автомобилю животным.
В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что подозреваемый установлен и доставлен в Талгарское районное управление полиции.
За жестокое обращение с животными мужчина привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", - добавили в полиции.
Ранее автомобилиста, привязавшего к машине собаку и заставившего ее бежать за ним на большой скорости, оштрафовали в Конаеве.
В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине и таким образом ее "выгуливал". При этом у животного все лапы были разбиты в кровь.
До этого за подобное издевательство над собакой полицейские оштрафовали жителя Туркестанской области.
новости по теме
03.10.2024, 15:21 5941
Получали от администратора команды: в Алматы выявили Telegram-канал с суицидальным контентом
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прокуратура города пресекла доступ к Telegram-каналу с суицидальным контентом, сообщает пресс-служба ведомства.
Приняты меры по блокировке Telegram-канала с депрессивным контентом. В ходе проверки выявлено, что 67 подписчиков чата получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности. 23 сентября 2024 года судом удовлетворен иск прокурора Алмалинского района о блокировке деструктивного чата. Решение суда незамедлительно направлено на исполнение в Министерство культуры и информации", - проинформировал в прокуратуре Алматы.
Напомним, генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
02.10.2024, 20:32 33766
В Алматинской области ликвидировали очередную нарколабораторию
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Конаев. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления по противодействию наркопреступности задержали 35-летнего жителя региона, организовавшего нарколабораторию в арендуемом доме на территории Талгарского района, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска у него изъяты 336 граммов мефедрона, более 36 кг прекурсоров, в том числе одна канистра с соляной кислотой и реагенты для синтеза химических веществ. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, с начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.
02.10.2024, 16:24 41571
Канал сбыта огнестрельного оружия ликвидировали в области Жетысу
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 20 сентября департаментом КНБ по области Жетысу при содействии прокуратуры области и органов полиции пресечен канал сбыта огнестрельного оружия, организованный местными жителями, сообщили в пресс-службе КНБ.
Задержаны трое граждан Казахстана, у которых изъяты пять единиц огнестрельного оружия и 128 патронов различного калибра. Установлено, что две единицы оружия числятся похищенными из оружейных магазинов во время январских событий 2022 года", - проинформировали в комитете.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 287 Уголовного кодекса. Устанавливается причастность задержанных лиц к иным преступлениям. Иная информация разглашению не подлежит.
02.10.2024, 14:09 45356
Дело Бекетаева прокомментировали в Антикоре
Дело экс-министра юстиции связывают с другим уголовным расследованием в отношении гендиректора консалтинговой компании "Болашак"
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело экс-министра юстиции Марата Бекетаева находится под грифом "секретно", заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов.
Журналисты спросили Саркулова, есть ли связь между расследованием в отношении Бекетаева и уголовным делом в отношении гендиректора консалтинговой компании "Болашак".
Дела имеют гриф "секретно", потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили и не находили своего решения, не в пользу республики, соответствующие расследования сейчас связывают. Дела засекреченные. Я сейчас не могу сказать одно и то же (дело. - Прим. ред) или два разных. Дела есть, мы обязательно дадим этим делам правовую оценку", - рассказал Саркулов.
Напомним, в июле Антикор завершил досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева. Он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
02.10.2024, 11:38 52706
Более 55 млн тенге проиграли казахстанцы в нелегальном онлайн-казино
Игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории
Рассказать друзьям
Петропавловск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Северо-Казахстанской области.
Как рассказали в пресс-службе АФМ, игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории. Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на Telegram-канал с реквизитами пополнения баланса и сall-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников. За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота.
Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 млн тенге, количество участников телеграм-канала превышает 4 тыс. пользователей", - уточнили в ведомстве.
В ходе обысков по месту жительства, в автомобилях, офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, денежные средства, государственные номерные знаки. Кроме того, обнаружены наркотические средства растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы.
В настоящее время Telegram-канал заблокирован, проводится досудебное расследование.
В целом с начала года агентством пресечена деятельность 19 подпольных и онлайн-казино, 1 букмекерской конторы, 11 онлайн-трансляций игр в соцсетях TikTok, Instagram, 12 залов игровых автоматов и 3 факта незаконной деятельности игровых терминалов. Изъято почти 1200 игровых автоматов, терминалов, покерных столов, рулеток, а также денежные средства в сумме 262,7 млн тенге, подытожили в АФМ.
02.10.2024, 11:05 54376
Озвучена возможная причина покушения на казахстанского дзюдоиста
Знакомые задолжали спортсмену крупную сумму денег
Рассказать друзьям
Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поводом для покушения могла стать крупная сумма денег, которую казахстанскому дзюдоисту Дамиру Исаханову задолжали знакомые, сообщает телеканал КТК.
По словам юриста Алишера Алишова, знакомые задолжали спортсмену около 300 тысяч долларов.
Половину отдали домом, остальное не возвращали. Назначили встречу возле ресторана. Дамир позвонил мне и попросил пойти с ним, потому что требовалась консультация юриста. С нами пошла теща Дамира. Мы были недалеко и все видели", - рассказал правозащитник.
В какой-то момент знакомые завели Дамира в проход между машинами. А через несколько секунд стали быстро расходиться. Теща и юрист нашли окровавленного спортсмена возле фонтана. Сейчас жизни атлета ничто не угрожает.
Напомним, покушение на спортсмена произошло 30 сентября. Удар ножом пришелся в область сердца. К счастью, рана оказалась несмертельной.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
02.10.2024, 10:00 56606
Ущерб почти на полмиллиарда тенге: в ЗКО недобросовестных застройщиков приговорили к лишению свободы
Рассказать друзьям
Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области двух недобросовестных застройщиков суд приговорил шести и семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Доказана вина двоих подсудимых в совершении ими мошеннических действий в особо крупном размере. Подсудимые в суде вину не признали, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Однако суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде шести и семи лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
По данным пресс-службы, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить деньги от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства.
Злоумышленники, не имея земельных участков под строительство таунхаусов, получали денежные средства от заказчиков и в последующем внушали доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении договора строительного подряда. Получив денежные средства, застройщики обещали в установленные договором сроки произвести строительство заветного для пострадавших жилья (...) Однако строительство жилья так и не произошло, тем самым 32 потерпевшим причинен ущерб в размере 490 888 000 тенге, который приговором суда в пользу потерпевших взыскан в полном объеме", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге.
02.10.2024, 09:12 58296
Покушение на убийство и вымогательство: несколько преступных групп задержали в области Ұлытау
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Жезказган. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел проведены задержания нескольких преступных групп в области Ұлытау, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО "Корпорация "Казахмыс" пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - проинформировал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Также, по его словам, полицией проведено задержание участников еще одной группировки, которые изобличены в вымогательстве 20 млн тенге у местного предпринимателя в марте 2022 года.
Обманом заманив потерпевшего в арендуемую квартиру, они требовали деньги, применив физическую силу и угрожая оружием. Кроме того, раскрыто покушение на убийство местного жителя, имевшее место в 2018 году. Установлена преступная группа из числа местного криминалитета, участники которой в настоящее время отбывают срок наказания за совершение других преступлений. Изъят пистолет, из которого было совершено покушение на убийство", - сообщил Куандык Алпыс.
Уточняется, что всего по указанным фактам задержано и доставлено в органы внутренних дел 17 фигурантов.
Проведено более 20 обысковых мероприятий, в результате изъято 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет и 3 обреза ружей, а также боеприпасы, ножи кустарного производства и религиозная литература с признаками экстремистского толка. По всем фактам проводится досудебное расследование", - добавил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД.
Ранее в нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
03.10.2024, 11:53Токаев: необходимо планомерно повышать уровень компетенций депутатов маслихатов 03.10.2024, 09:4630126Денис Шипп избран судьей Верховного суда 03.10.2024, 12:1230041Токаев о воспитании детей: нельзя перекладывать ответственность на государство 03.10.2024, 10:3229111Страны СНГ будут совместно предотвращать распространение инфекционных заболеваний животных 03.10.2024, 09:1628506Когда в Алматы начнется отопительный сезон 26.09.2024, 17:17253771Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43246331Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31232306До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226146АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 27.09.2024, 17:24204696Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха 26.09.2024, 17:17253771Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43246331Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31232306До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226146АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36217226Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?