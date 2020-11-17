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Жомарт Ертаев осужден на 11 лет

16.11.2020 4483
Жомарт Ертаев осужден на 11 лет
Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Приговором Алмалинского суда Алматы экс-руководитель Банка RBK Жомарт Ертаев приговорен к 11 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее Ертаев полностью признал вину в многомиллионных хищениях и частично возместил ущерб.
 
Ертаеву было предъявлено обвинение в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге Банка RBK с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Он был объявлен в международный розыск и в марте 2019 года экстрадирован из Российской Федерации.
 

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