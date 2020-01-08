Бывший банкир Ертаев полностью признал вину в многомиллионных хищениях

Алматы. 7 января. Kazakhstan Today - Бывший руководитель Bank RBK Жомарт Ертаев на суде полностью признал вину в многомиллионных хищениях, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Он также заключил сделку с правосудием и в деталях рассказал, как в течение нескольких лет выводил крупные суммы из финучреждения.

На скамье подсудимых сейчас девять человек, в том числе два бывших председателя банка, их заместители и акционеры. Свою вину признало большинство задержанных. Лишь двое подельников экс-банкира согласились с предъявленными обвинениями частично.

Самого Ертаева подозревают в присвоении 144 миллиардов тенге . Эту сумму, как выясняло следствие, бизнесмен выводил из банка в течение шести лет. Год назад Ертаева задержали в Москве. Россия лишила его статуса беженца и экстрадировала в Казахстан. В общей сложности в хищениях подозревают 37 человек. Многие отпущены под залог.

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