Злоумышленники придумали новую схему мошенничества в области инвестпроектов

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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Размер ущерба, причиненного уголовными правонарушениями по статье "Мошенничество", в первом квартале текущего года составил уже 79,6 млрд тенге - сразу в 6 раз больше, чем годом ранее.





Сразу 30,4 млрд тенге из общей суммы составил ущерб, нанесенный мошенниками физическим лицам. В сравнении с первым кварталом прошлого года показатель вырос почти втрое. Еще 48,8 млрд тенге пришлось на ущерб, причиненный государству, 515,7 млн тенге - бизнесу, информирует ranking.kz





За январь-март текущего года в секторе было зарегистрировано уже более 10 тысяч уголовных правонарушений - на 1,8% больше, чем годом ранее. Почти половина всех подобных правонарушений - случаи интернет-мошенничества: 4,7 тысячи уголовных правонарушений - на 4,2% больше, чем год назад. За весь 2022 год количество уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" составляло удручающие 43,5 тысячи случаев, плюс 5,9% за год. Из них на случаи интернет-мошенничества пришлось 20,6 тысячи правонарушений.





По данным аналитиков, практически два из каждых пяти уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" было совершено в двух столицах - Алматы (1949 зарегистрированных случаев за первый квартал - на 5,4% меньше, чем годом ранее) и Астане (1903 случая, сразу плюс 31,7% за год). В числе регионов-антилидеров также оказались Карагандинская область (692 случая), Шымкент (640 случаев) и Алматинская область (517 случаев).





По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, основной группой риска финансового мошенничества являются люди пенсионного возраста. 50,7% опрошенных старше 63 лет не смогли сразу распознать мошенничество, из них 6,3% частично передавали информацию преступникам и никогда не уточняли данные организации, от которой звонил преступник.





Для обмана граждан мошенники, как правило, используют большое количество звеньев. Для обзвона потенциальных жертв - программное обеспечение (SIP-телефонию), которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых институтов. Для обналичивания денежных средств привлекаются подставные лица, которые в силу своей доверчивости и желания быстро заработать, поддаются уловкам мошенников. Напомним, что при проведении следственных мероприятий правоохранительные органы, в первую очередь, выходят на посредников.



