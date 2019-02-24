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Знакомый угнал у жительницы Алматы автомобиль и успел перепродать его несколько раз

26.01.2019, 11:47 13030
Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Сотрудники управления полиции Алатауского района помогли жительнице Алматы вернуть принадлежащий ей автомобиль, передает Kazakhstan Today.

События развивались следующим образом: знакомый владелицы машины, находясь вместе с ней в гостях, решил угнать авто и, выбрав удобный момент, реализовал свой преступный умысел. Как установлено, подозреваемому удалось перепродать чужую машину несколько раз. В последний раз сделка купли-продажи состоялась в Шымкенте. Сотрудники нашего подразделения были направлены в командировку в Туркестанскую область. Там они вышли на след злоумышленника и смогли вернуть иномарку владелице", - сообщил подробности дела начальник управления полиции Алатауского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.  



 

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