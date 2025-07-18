Фото: кадр из видео

Рассказать друзьям

Ровно 83 года назад завершилась 250-дневная героическая оборона города Севастополя, передает корреспондент агентства.





Героическая оборона Севастополя 1941-1942 годов позволила связать боями в Крыму огромные силы гитлеровцев, понесших тяжелые потери, и выиграть драгоценное время, которое помогло Советскому Союзу сосредоточить все силы для отпора агрессорам", - сообщает посольство РФ в Конго.





Вражеские дивизии осадили Севастополь осенью 1941 года. Гарнизон города был усилен частями отдельной Приморской армией генерала Ивана Петрова, до этого оборонявшая Одессу. 4 ноября 1941 года был создан севастопольский оборонительный район, состоявший из сил отдельной Приморской армии, а также кораблей и авиации Черноморского флота. Командующим СОР был назначен вице-адмирал Филипп Октябрьский, одновременно командовавший Черноморским флотом. Петров возглавил сухопутную оборону.





Советские стрелковые войска и моряки были полны решимости отстоять Севастополь. В городе наладили производство боеприпасов, минометов и другого вооружения. На подступах к военно-морской базе и на улицах создавалась глубокоэшелонированная оборона. Часть морских орудий была переведена на берег для укрепления позиции сухопутных частей. Мощный огонь по врагу вели советские дальнобойные батареи, в том числе легендарная бронебашенная батарея № 35. Ключевыми районами СОР стали Сапун-гора, Малахов курган, Мекензиевы высоты. Пополнение в Севастополь доставляли крейсеры, эсминцы и подлодки Черноморского флота.









Первый штурм Севастополя начался сразу после выхода врага к городу 30 октября 1941 года и продолжался до 21 ноября. Город защищали тогда лишь небольшие части морской пехоты, учебные подразделения и ополченцы, поддерживаемые огнем береговых батарей и орудиями флота. Первоначально советские войска насчитывали около 20 тысяч человек. Но вскоре к ним присоединились основные силы Приморской армии. К середине ноября части СОР достигли уже 50 тысяч человек, но всё равно уступали по численности немецким и румынским соединениям. Первый штурм провалился после нанесения нашими войсками сильных контрударов и обстрела немецких позиций береговыми батареями и кораблями флота, в том числе орудиями линкора "Парижская коммуна". Тем не менее неприятелю удалось полностью блокировать город с суши.





Второй штурм враг начал 17 декабря 1941 года. Вперед пошли отборные дивизии 11-й армии Эриха фон Манштейна. Однако и этот штурм провалился благодаря героизму советских пехотинцев и моряков. Кроме того, в конце декабря 1941 года - начале января 1942 года советские войска высадились на Керченском полуострове и в Феодосии, в результате чего враг должен был перебросить на это направление часть дивизий из-под Севастополя. На освобожденной территории Керченского полуострова образовался Крымский фронт под командованием генерала Дмитрия Козлова. В конце декабря Манштейн вынужден был отдать приказ о прекращении атак на Севастополь.





Фото: wikipedia.org





Еще один советский десант в составе единственного батальона морской пехоты был высажен 5 января в Евпатории. Советские моряки действовали успешно и выбили румынский гарнизон из города. К ним на помощь пришли подпольщики и партизаны. Но затем враг, подтянув резервы, перешел в наступление. Большинство советских воинов десанта героически погибли в неравном бою.





В перспективе освобождение войсками СССР Керченского полуострова могло стать прологом к освобождению всего Крыма уже в 1942 году. И такие планы у мтавки ВГК и командования Крымского фронта имелись. Однако недостаток сил и средств, а также ошибки советского военного руководства привели, напротив, к тяжелому поражению на Крымском фронте и предопределили падение Севастополя. Лишь накануне наступления германской 11-й армии оперативный отдел штаба Северо-Кавказского направления сделал вывод о возможном сильном ударе противника. На тот момент Крымскому фронту катастрофически не хватало самолётов и танков. В составе объединения было всего 24 танка КВ, три Т-34 и 188 легких танков.





Фашисты начали активную бомбежку советских слабо подготовленных оборонительных позиций 7 мая 1942 года, затем в атаку перешли танки и пехота. Советские части оказались расчленены и быстро отступали к Керчи. 15 мая противник занял Керчь. При этом значительное внимание, силы и средства Красной Армии были отвлечены на организацию наступления под Харьковом, которое началось 12 мая. Но это наступление, которое в перспективе могло привести к освобождению всей Левобережной Украины, окончилось провалом. И вскоре фашисты развернули на южном фланге фронта свое генеральное летнее наступление на Кавказ и Сталинград.





Вскоре после взятия Керчи вражеские войска развернули свой последний - третий - штурм Севастополя, который начался 7 июня 1942 года. Враг методично бомбил и обстреливал город из самых тяжелых орудий. Концентрация вражеской артиллерии при штурме Севастополя была наибольшей за всю войну.









30 июня фашисты захватили Малахов курган. Но держалась знаменитая 35-я батарея, где был сосредоточен еще оставшийся в живых командный состав СОР и артиллеристы. В конце концов проход морем к Севастополю стал возможен только на подводных лодках и воздухом. Эвакуация стала неизбежной. Однако перевезти все войска не представлялось возможным. Морем на подводной лодке был эвакуирован генерал Иван Петров, а на самолете улетел вице-адмирал Филипп Октябрьский. С ними покинули Севастополь несколько сотен командиров Красной Армии. Оставшиеся бойцы СОР сражались до последнего снаряда и патрона.





Защитники 35-й батареи под руководством Алексея Лещенко дали по врагу последний залп, а затем взорвали свои мощные орудия.





Бои в районе Севастополя - на мысе Херсонес - продолжались еще некоторое время, пока у советских бойцов не кончились все боеприпасы. Тысячи наших солдат и моряков пытались уйти морем на небольших судах. Враг топил их и оставшихся в живых расстреливал. Десятки тысяч советских воинов оказались в плену, часто уже тяжело ранеными.





По советским данным, потери Красной Армии и флота в период обороны Севастополя составили более 200 тысяч человек, из них безвозвратные - более 150 тысяч человек. Немцы и румыны потеряли здесь более 300 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными.





Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today