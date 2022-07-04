Более того, он (Сакс. - Прим. ред.) признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии", - отметил ведущий проекта.
Глава комиссии Lancet Сакс признал создание коронавируса в лаборатории
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Глава государства принял участие в шестом Каспийском саммите
С момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. За это время мир претерпел кардинальные изменения. Пандемия коронавируса, нарастание геополитической напряженности и другие вызовы как никогда требуют от нас объединения усилий для обеспечения стабильности и устойчивого развития Каспийского региона. В условиях беспрецедентного "глобального шторма" возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы. Наглядным свидетельством этому служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия", - напомнил президент Казахстана.
Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции. На протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений этого вопроса. Мы в Казахстане с пониманием относимся к позиции сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы. Со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения искомого результата", - сказал президент.
По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами - более чем на 9%. С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Это касается своевременного утверждения взаимоприемлемых и унифицированных тарифов, устранения "узких" мест. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север - Юг. Для этого можно максимально использовать возможности железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран, которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива", - отметил глава государства.
Отрадно, что наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном - в 2,3 раза, с Ираном и Туркменистаном - в 2 раза. Немалую долю здесь занимает наш экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн тонн) и продовольственной муки (около 1,5 млн тонн). При этом у нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллиона тонн. Кроме того, Казахстан обладает значительным потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - заявил президент Казахстана.
Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И, самое главное, обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", – считает Касым-Жомарт Токаев.
Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам. Крайне печальным примером является критическое состояние третьей по протяженности в Европе реки Урал, которая на территории Казахстана носит название Жайык. Наблюдается резкое снижение стока воды, сокращение количества биоресурсов, деградация пойменной растительности и антропогенное загрязнение. В результате среднегодовой сток реки в последние годы снизился в три раза. Это пагубно влияет на состояние пойменных нерестилищ и воспроизводство уникальных рыбных ресурсов Каспийского моря. Совместно с Российской Федерацией мы прилагаем большие усилия для недопущения экологического бедствия на общей для наших стран водной артерии", - отметил лидер Казахстана.
Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. В прошлом году между Казахстаном и Россией был подписан пятилетний план совместных действий по сохранению популяции каспийского тюленя. Кроме того, с 1974 года в северной части Каспия существуют заповедные зоны Казахстана и России. Однако принимаемых мер все еще недостаточно для сохранения краснокнижного животного. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос переформатирования заповедной зоны в особо охраняемую природную территорию. Призываем каспийские страны поддержать инициативу Казахстана и России и присоединиться к ней", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Важно помнить, что при освоении недр Каспия и прибрежных районов присутствуют высокие риски техногенных аварий и природных катаклизмов. Поэтому необходимо системно развивать региональный механизм предупреждения и ликвидации последствий, а также взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул президент Казахстана.
Уверен, изложенные сегодня инициативы по дальнейшему всестороннему углублению каспийского сотрудничества будут качественно и своевременно реализованы. Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков - мудрый и благословенный Каспий - всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран", - подытожил глава государства.
81 год назад началась Великая Отечественная война
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной. <...> Власти выражают твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един как никогда. <...> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - произнес Молотов.
В то время как Германия в соответствии с Пактом о дружбе далеко отодвинула свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила области от немецких войск, уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать только как умышленную угрозу Германии. Я пришел к выводу, что интересы рейха будут подорваны роковым образом, если перед лицом мощного сосредоточения большевистских дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции", - заявил председатель Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
Командиры начинают думать об обеспечении снарядами только тогда, когда они на исходе. Тем временем огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава", - заявил он.
Казахстанской кондитерской фабрике "Рахат" исполняется 80 лет
Рахат имеет неоценимое значение для Казахстана не только как историческое наследие. Этот факт бесспорен - с Алма-Атинской фабрики началась кондитерская промышленность в стране. Любимая всеми компания вносит ощутимый вклад в экономику республики. Только за последние восемь лет в развитие предприятия было инвестировано порядка 72 миллионов долларов. Налоговые выплаты компании только за 2020-2021 годы составляют порядка 12 миллиардов тенге", - отметил на пресс-конференции, посвященной юбилею компании Константин Федорец.
Шоколадное" направление компания намерена сохранять и в будущем. Так, к своему дню рождения бренд выпустил первый казахстанский шоколадный батончик. Новинка получила название Snatch. Новая линия позволит производить около 500 килограммов батончиков в час.
Как лидеры рынка, мы стараемся запускать продукты, которые у нас не производятся. Один из таких продуктов, который мы запустили в прошлом году - "сложное" печенье под вкусным названием "Rakhat Bаkery". Также мы рады анонсировать запуск шоколадных батончиков. Покупательский спрос в этом сегменте очень высок и имеет стабильные показатели в объемах продаж. В последние годы в фокусе компании молодая, активная аудитория, которая станет основным потребителем этого продукта. Линейка батончиков будет выпускаться в разных ценовых категориях, вкусах, и в нескольких форматах - 45, 90 и 15 грамм", - рассказал Федорец. Также в числе новинок, по его словам – молочный шоколад и шоколад с молочной начинкой.
Токаев назвал референдум поворотным моментом в истории Казахстана
По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила - 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил секретарь Центральной комиссии референдума РК Мухтар Ерман.
- по Акмолинской области - 73,81%
- по Актюбинской области - 58,06%
- по Алматинской области - 72,83%
- по Атырауской области - 67,68%
- по Западно-Казахстанской области - 69,37%
- по Жамбылской области - 69,59 %
- по Карагандинской области - 77,39%
- по Костанайской области - 72,28%
- по Кызылординской области - 79,89%
- по Мангистауской области - 61,19%
- по Павлодарской области - 75,53%
- по Северо-Казахстанской области - 75,49%
- по Туркестанский области - 80,66%
- по Восточно-Казахстанской области - 77,49%
- по г. Нур-Султан - 57,06%
- по г. Алматы - 33,30%
- по г. Шымкент - 72,53%
Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.
ЭКСКЛЮЗИВ KT: "Это даст новый импульс" - профессор о намерении России выйти из Болонского процесса
Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно (…) наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Хосай Абраимов.
Она даст им новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. Раньше они все пользовались уважением, большим уважением", - пояснил кандидат исторических наук.
Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов.
Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов.
Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор.
Болонский процесс стал важнейшим компонентом Европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК.
Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве.
Высокая мобильность наших граждан за рубеж в рамках образовательной и трудовой миграции является подтверждением преимуществ, которые дает Болонский процесс", - добавили в ведомстве.
Какая именно будет новая образовательная система, пока неизвестно. Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую - с участием всех стран-членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений средне-профессионального образования - с бесплатным обучением и возможностью выбора страны", - сказал Владимир Шамахов.
Нам удалось добиться снятия барьеров в части признания дипломов о высшем образовании, подготовлено соглашение о прямом признании документов об ученых степенях и званиях. Сейчас нужно работать над общими программами образования по тем специальностям, которые востребованы в едином экономическом пространстве", - отметил Сергей Глазьев.
К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации
Юбилейное заседание глав государств ОДКБ проходит в Москве
Фото: akorda.kz
В заседании, посвященном юбилейным датам, – 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ – принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
На повестке дня Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы ситуации в зоне ответственности Организации, перспективы её развития, а также принятие заявления, посвященного юбилею ОДКБ.
В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения, сообщает Sputnik
Президент: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть!
Объем прямых инвестиций из вашей страны за последние 16 лет составил более 4,2 млрд долларов. Турецкие инвестиции продолжали расти, несмотря на пандемию, когда мировые объемы иностранных инвестиций сокращались. Безусловно, нас радует это свидетельство высокого доверия турецких братьев к нашей стране. В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции, который достиг 680 млн долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тысяч компаний с турецким капиталом", - сказал Глава государства.
Как президент я уделяю особое внимание постоянному улучшению ситуации. Эта работа очень важна для нас. У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами. С участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 млрд долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается", - отметил глава государства.
5 июня в нашей стране пройдет всенародный референдум. Поправки будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель - дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как президента не интересуют никакие привилегии и льготы. Я не приемлю этого", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Мы взяли курс на качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию экономики. Все эти меры значительно укрепят политическую стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. Одним словом, сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перспективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса", - считает глава государства.
Ежегодно импорт продукции машиностроения составляет 17 млрд долларов при отечественном производстве всего 4,3 млрд долларов. Вы знаете, что в Казахстане реализуются масштабные, многомиллиардные проекты по расширению таких крупных нефтегазовых месторождений, как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. При поддержке компаний Chevron, Total, ExxonMobil в Казахстане создан Международный центр по развитию нефтегазового машиностроения. Совместно с нефтегазовыми операторами мы проанализировали свыше 35 000 товарных позиций и определили товары с наибольшим потенциалом для локализации. Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт", - сказал глава государства.
Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает второе место в мире по количеству пахотных земель на душу населения и пятое - по площади пастбищных ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки. Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного миллиона тонн. За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза, до 1,5 млн гектаров, и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тысяч тонн льна в год, то только за два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", - сказал президент Казахстана.
Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Данная встреча, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. Надеюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос - реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
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Ваше мнение
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?