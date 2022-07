Глава комиссии Lancet Сакс признал создание коронавируса в лаборатории

Коронавирус создали в лаборатории. Об этом профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, заявил на конференции в Испании, сообщает проект Truth Over News газеты The Epoch Times, рассказывают ИЗВЕСТИЯ