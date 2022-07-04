Глава комиссии Lancet Сакс признал создание коронавируса в лаборатории

22 июня, ровно в 4 часа…

Германия напала на СССР в 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года без объявления войны, бомбардировке подверглись города Украинской ССР Киев, Житомир, города Белорусской ССР Гродно, Брест, Лида, города Прибалтики, Севастополь и другие. От первых ударов пострадала советская авиационная техника (1200 самолетов было уничтожено, большинство даже не поднимались в воздух), склады, порты и железнодорожные узлы, рассказывает ГАЗЕТА.RU.





Генерал немецкой пехоты Гюнтер Блюментритт вспоминал: после того как артиллерия вермахта открыла огонь, "случилось то, что показалось чудом" - ответа от советских войск не последовало. Офицер и его коллеги были уверены в том, что противника удалось застать врасплох.

Тем не менее военно-воздушные силы СССР приняли бои и смогли ликвидировать 200 немецких самолетов.

О начале военных действий Сталину доложили примерно в 4 часа утра. Генеральный секретарь собрал совещание и к 7 часам утра вместе с Тимошенко, Жуковым, Молотовым и другими высшими военными и государственными деятелями создал вторую директиву, требовавшую от советских солдат уничтожения вражеской пехоты и авиации.

Однако переходить границу Сталин запретил "до особого распоряжения". Предполагалось, что война не будет иметь столь масштабный характер.

После полудня 22 июня к гражданам Советского Союза по радио обратился министр иностранных дел Вячеслав Молотов. В своем сообщении политик объявлял о "неслыханной", "разбойничьей" атаке немецкой стороны, уточнив, что ранее противником не было предъявлено ни одной претензии.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной. <...> Власти выражают твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един как никогда. <...> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - произнес Молотов.

Рейхсканцлер Адольф Гитлер 22 июня 1941 года в своем выступлении перед немецким народом объяснил, что нападение обусловлено стремлением защитить страну от угрозы, исходящей от СССР.





В то время как Германия в соответствии с Пактом о дружбе далеко отодвинула свои войска от восточной границы и большей частью вообще очистила области от немецких войск, уже началось сосредоточение русских сил в таких масштабах, что это можно было расценивать только как умышленную угрозу Германии. Я пришел к выводу, что интересы рейха будут подорваны роковым образом, если перед лицом мощного сосредоточения большевистских дивизий мы оставим незащищенными наши восточные провинции", - заявил председатель Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Военные успехи и поражения

Тревогу после начала военных действий многие части Красной Армии объявляли самостоятельно, аналогично принимались решения об ответных ударах. Первый боевой приказ был отдан ранним утром начальником штаба Черноморского флота Иваном Елисеевым - он поручил уничтожить немецкие самолеты, которые вторглись в воздушное пространство СССР.

После этого военные летчики начали совершать тараны вражеской авиации. Всего в первый день их было выполнено 16.

В тот же день, 22 июня, было совершено нападение на Брестскую крепость. Туда ворвались немецкие солдаты, однако силы Красной Армии отбили их штыковой атакой, многие дрались врукопашную. Часть командного состава погибла, красноармейцы пытались покинуть крепость под постоянными обстрелами.

В кратком боевом отчете по итогам дня было сказано, что "потери учесть не было возможности".

К тому времени как советские граждане услышали о начале войны из объявления Молотова, солдаты уже оказывали активное сопротивление вермахту: были выведены из строя или уничтожены десятки немецких танков, на всех фронтах велись ожесточенные бои, целью которых было задержать противника и не дать ему двинуться вглубь страны.

Одновременно некоторые части теряли много боевых машин и личного состава. В частности, при встрече с силами Западного фронта Германия уничтожила более 700 советских самолетов. Сплошную линию обороны временами создать не удавалось из-за запоздалого выхода навстречу вражеским силам - вермахт прорывался вперед благодаря мастерству военных и качеству техники.

Первый день войны вскрыл ряд недостатков Вооруженных сил СССР. Так, командующий войсками Западного фронта генерал Дмитрий Павлов утверждал, что многие армейские командиры вели себя "неорганизованно и беспечно".

Командиры начинают думать об обеспечении снарядами только тогда, когда они на исходе. Тем временем огромная масса машин занята эвакуацией семей начальствующего состава", - заявил он.

Юго-Западный фронт нес потери по танкам, совершали недостаточное количество самолето-вылетов из-за проблем со связью, коммуникацией между общевойсковым штабом и штабом авиации и дальним расположением аэродромов от мест ведения боевых действий.

На большей части европейской территории Советского Союза было объявлено военное положение, также власти сообщили о мобилизации с 23 июня военнообязанных граждан 1905-1918 годов рождения. В Москве создана новая директива с требованием перейти в решительное наступление против немецких солдат.



