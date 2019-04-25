В Алматы прошла научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения Герольда Бельгера

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Доме Дружбы в Алматы 23 апреля прошла научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения Герольда Бельгера, передает Kazakhstan Today.

Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан приняло участие в научной конференции "Мир Герольда Бельгера", посвящённой 85-летию со дня рождения выдающегося учёного, переводчика, писателя, общественного деятеля Герольда Карловича Бельгера", - сообщили в Генеральном консульстве РФ в Алматы.

Участниками конференции стали известные литераторы, представители общественных организаций и национально-культурных автономий, деятели литературы и искусства.

С научными докладами выступили секретарь Союза писателей Казахстана, переводчик, писатель Бахытжан Канапьянов, заслуженный деятель РК, поэт Амантай Ахетов, доктор филологических наук, член Союза писателей Айгуль Исмакова, заместитель главного редактора журнала "Простор" Любовь Шашкова, доктор филологических наук Гулжахан Орда.

В генконсульстве отметили, что большинство из выступавших были лично знакомы с Герольдом Бельгером, поэтому выступления носили глубоко личный и эмоциональный характер.

В частности, консул Генерального консульства РФ в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что такие яркие и выдающиеся личности, как Герольд Бельгер, являются связующими мостами между странами и народами, являя пример подвижнического труда на благо общества.

Герольд Карлович Бельгер - выдающийся представитель поволжских немцев, нашедший вторую Родину в Казахстане, посвятив свою жизнь литературному творчеству на трёх языках: русском, немецком и казахском. За свою яркую творческую жизнь Герольд Бельгер стал непререкаемым авторитетом в области сравнительного перевода и развития современного литературного казахского языка.

Научная конференция была организована Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова совместно с общественным объединением "Совет немцев Республики Казахстан".

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