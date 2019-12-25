Зеленые зоны появятся вокруг Атырау, Кокшетау, Караганды, Актобе, Кызылорды и Туркестана

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане разрабатываются проекты создания ряда зеленых зон вокруг областных центров. Об этом сегодня на пресс-конференции в СЦК сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ortcom.kz , разработаны рабочие проекты создания зеленых зон вокруг областных центров Атырау, Кокшетау, Караганды, Актобе, Кызылорды и Туркестана по аналогии с зеленой зоной столицы. Предполагаемая площадь посадок вокруг областных центров к 2030 году составит 68,0 тыс. гектаров.

Вместе с тем Мирзагалиев отметил что на территории РК в этом году зарегистрировано 628 лесных пожаров на площади 74,0 тыс. гектаров, что в 2,2 раза меньше по сравнению с площадями пожаров 2018 года (162,0 тыс. гектаров). Государственными лесовладельцами в 2019 году произведены работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на площади 57,0 тыс. гектаров, что соответствует плановым показателям (в 2018 году - 52,7 тыс. гектаров). Проведены работы по созданию зеленой зоны столицы Казахстана на площади 4,6 тыс. гектаров.

Отдельно хотел бы остановиться на сохранении саксауловых лесов страны. Учитывая, что основная площадь произрастания саксаула (6,0 млн гектаров) в мире сосредоточена на территории нашей страны, мы принимаем определенные меры по его сохранению", - сказал Мирзагалиев.

По информации главы Минэкологии, до 2023 продлен мораторий на все виды рубок в саксауловых насаждениях, с 2017 года введен запрет на реализацию саксаула в торговых точках республики. В настоящее время прорабатывается вопрос придания саксаулу статуса Национального бренда.

Кроме того, в целях урегулирования правоотношений в области растительного мира, произрастающего вне территории государственного лесного фонда, в 2020 году планируется разработка законопроекта "О растительном мире".

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