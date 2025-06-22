21.06.2025, 20:24 11451
Более 11 тысяч алматинцев вышли на масштабную экоакцию
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Алматы на берегу озера Сайран и в других районах города состоялась экологическая акция в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", сообщает пресс-служба городского акимата.
В уборке на Сайране приняли участие более 1000 волонтеров, а всего мероприятие собрало более 11 тыс. участников в 8 районах города.
Акцию также поддержали известные артисты, актеры, поэты и писатели.
В уборке было задействовано 275 единиц техники, вывезено в общей сложности 1460 кубометров мусора.
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20.06.2025, 11:03 24111
Новые водохранилища для полива строят в Туркестанской области
Строится водохранилище "Байдибек ата", также начата работа над проектом "Боралдай"
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Туркестан. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Новые водохранилища для решения дефицита поливной воды строятся в Туркестанской области, сообщает пресс-служба правительства.
Ведется возведение водохранилища "Байдибек ата", также начата работа над проектом "Боралдай". Ожидается, что после завершения этих проектов в водохранилище "Бөген" будет дополнительно поступать 113 млн м³ поливной воды, что существенно повысит водообеспечение орошаемых земель", - говорится в информации.
Кроме того, в регионе запускают в эксплуатацию дополнительные водохранилища в районах Ордабасы и Сауран, что позволит подавать до 194 кубометров воды в сутки.
В этом году в области сельскохозяйственные культуры размещены на площади 890 тыс. гектаров, что на 17 тыс. гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Из них площадь орошаемых земель составляет 552 тыс. гектаров. Объем поливной воды, необходимый для полевых работ, выделяется в соответствии с запросами фермеров. Вегетационный сезон начался и проходит в штатном режиме", - рассказал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.
Ранее в Минводы сообщили, что потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
Напомним, 10 июня в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс. Его основными целями являются: борьба с черным рынком воды, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата.
19.06.2025, 18:55 34336
Природоохранные зоны будут переводить в земли запаса по решению правительства
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили закон по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства, передает корреспондент агентства.
Законом определяется перевод земельных участков ООПТ в земли запаса по решению правительства для обеспечения функционирования объектов социальной (лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища), инженерной инфраструктуры (канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи)", - говорится в заключении к закону.
Наряду с этим земельные участки ООПТ в зоне ограниченной хозяйственной деятельности предлагается предоставлять физическим и юридическим лицам для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дороги, мосты, линий электропередач и другие коммуникации) без перевода земель ООПТ в земли запаса на основании типового договора.
При этом не допускается дальнейшего изменения целевого назначения переводимого участка в другие категории земель, а также запрещаются корректировки градостроительных проектов, изменение целевого назначения земельных участков до установления охранной зоны ООПТ на двухкилометровой территории по их границам.
Закон также разрешает сенокошение в Алакольском заповеднике для нужд местных жителей.
Кроме того, документ регулирует вопросы:
- правообладания и реализации лесных углеродных офсетов;
- создания резерва авиатоплива для тушения лесных пожаров;
- перевода земель лесного фонда под строительство ГЭС до 100 МВт;
- ремонта и демонтажа магистральных трубопроводов в пределах природных заказников.
Вместе с тем закон предусматривает введение механизма предоставления госгарантии по обязательствам субъектов бизнеса; устанавливаются правила выбора получателей гарантии, их контроля и оценки эффективности.
Нормы закона будут поэтапно вступать в силу с 2025 по 2027 годы.
По мнению сенаторов, закон обеспечит баланс между сохранением уникальной природы и развитием инфраструктуры, а также повысит устойчивость бизнеса за счет новых инструментов господдержки.
16.06.2025, 12:56 64691
АЭС и экология: как будут утилизировать ядерные отходы в РК
При эксплуатации АЭС образуется до 60 кубометров радиоактивных отходов в год на энергоблок мощностью 1200 мегаватт
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по атомной энергии рассказали, как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой АЭС.
Там уточнили, что Казахстан будет проводить всестороннюю экологическую экспертизу на основе международных стандартов МАГАТЭ и ОВОС, включая оценку воздействия на биоразнообразие, водные ресурсы и местные сообщества.
По результатам этих исследований будут разработаны технические меры, современные системы фильтрации и локализации, инженерная защита водоемов и почв, а также планы по восстановлению нарушенных участков", - сообщили в агентстве.
В общественных слушаниях и независимом мониторинге будут участвовать эксперты, представители государственных органов и другие заинтересованные лица, что позволит оперативно выявлять и устранять риски. Также для персонала и населения будут разработаны программы обучения и информирования по действиям в чрезвычайных ситуациях.
В агентстве также ответили на вопрос, как будет решаться вопрос управления ядерными отходами и долгосрочной ответственности за ядерный цикл.
При эксплуатации АЭС образуется до 60 кубометров радиоактивных отходов в год на энергоблок мощностью 1200 мегаватт. АЭС находятся в промышленной эксплуатации более 60 лет, за которые на двухблочной станции всего будет произведено примерно 7200 тонн отходов. Существующие технологии переработки радиоактивных отходов позволяют обеспечить полную их безопасность при хранении и последующем захоронении. Для сравнения: отходы угольной электростанции составляют сотни тысяч тонн ежегодно", - отметили в ведомстве.
Отдельно рассматривается вопрос обращения с отработанным (или облученным) ядерным топливом.
Так как отработавшее топливо все еще содержит несгоревший уран, его можно переработать для повторного использования в новом ядерном топливе, что значительно повышает эффективность ядерного топливного цикла", - пояснил источник.
Всего на двухблочной станции с реакторами мощностью 1200 мегаватт образуется около 50 тонн в год отработанного ядерного топлива, объем которого составляет около 5 кубометров в год.
Действующее на сегодняшний день законодательство Казахстана в области обращения с радиоактивными отходами четко определяет требования по безопасному обращению с радиоактивными отходами, которые образуются не только на АЭС, но и во многих отраслях деятельности, таких как медицина, промышленность, научные исследования и многое другое", - сообщили в агентстве.
Там напомнили, что приемом на долговременное хранение твердых радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующего изучения долгое время занимается РГП "Национальный ядерный центр". У него также имеется опыт обращения с отработанным топливом.
Отработанное ядерное топливо реактора БН-350 хранится на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона на базе НЯЦ в контролируемых условиях под контролем и гарантиями Международного агентства по атомной энергии", - напомнили в ведомстве.
Кроме того, в агентстве ответили на вопрос, каким будет влияние АЭС на водный баланс Балхаша, кто будет проводить мониторинг воздействия на окружающую среду и будут ли в нем участвовать независимые экологические организации.
Современные станции признаны мировым сообществом экологичными и безопасными. По опыту эксплуатации АЭС мощностью 2400 МВт потери воды на испарение на градирнях составят порядка 63 млн кубических метров воды, что эквивалентно лишь 0,3% годового природного испарения с поверхности озера Балхаш", - ответили в агентстве.
Там подчеркнули, что согласно законодательству одним из обязательных условий утверждения проектной документации является проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая будет разработана совместно с лидером консорциума.
При проведении ОВОС обязательным условием является проведение общественных слушаний с приглашением независимых экологов", - уточнили в ведомстве.
Ранее в агентстве ответили, почему "Росатом" выбрали в качестве лидера консорциума по строительству АЭС, назвали ориентировочные сроки завершения строительства АЭС и рассказали, какой тип реактора предлагает установить "Росатом".
13.06.2025, 13:51 90256
"Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ
Фото: Комитет экологического регулирования и контроля МЭ РК
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Павлодар. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении АО "ТНК "Казхром" возбуждено административное производство за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ, сообщает Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
По данным природоохранной прокуратуры Павлодарской области, в I квартале 2025 года на котельной РОК-2 Аксуского завода ферросплавов, филиала АО "ТНК "Казхром", были зафиксированы превышения допустимых норм выбросов в атмосферу в объеме 663,67 тонны, что является нарушением экологического законодательства.
По итогам рассмотрения дела департаментом экологии Павлодарской области наложено административное взыскание в виде штрафа в размере более 854 млн тенге. Штраф взыскан в доход государства в полном объеме", - сообщили в ведомстве.
Ранее в ЗКО компанию "Карачаганак Петролеум" оштрафовали на 740 млн тенге за выброс 264 тонн загрязняющих веществ в окружающую среду.
11.06.2025, 12:35 109101
Алматинцы смогут сдать просроченные лекарства на утилизацию
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы смогут сдать просроченные, неиспользованные или частично использованные лекарства в пункты приема на утилизацию, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.
В Казахстане впервые создается система безопасной утилизации медикаментов. Предлагая населению в Алматы сдать лекарства, которые будут надлежащим образом утилизированы, мы хотим дать каждому жителю возможность внести вклад в защиту окружающей среды. Сегодня лекарства по-прежнему выбрасываются в мусор или сливаются в канализацию - и это угрожает как экосистемам, так и здоровью людей. Информация по данному проекту и этапам его реализации будет освещена в официальных аккаунтах в социальных сетях и веб-сайтах EcoNetwork и STADA", - отметил основатель EcoNetwork Евгений Мухамеджанов.
Организаторы проекта подчеркивают, что лекарственные препараты относятся к опасным отходам. При неправильной утилизации активные вещества проникают в почву и воду, где могут сохраняться годами, нарушая природные экосистемы и представляя потенциальную угрозу для здоровья человека.
Неправильное обращение с лекарствами несет риски как для людей, так и для окружающей среды. Мы рады поддержать инициативу по утилизации медикаментов в Казахстане и сделать первый шаг к формированию культуры ответственного обращения с фармацевтическими отходами. Мы также призываем алматинцев поддержать нашу инициативу и внести свой вклад в сохранение окружающей среды", - подчеркнула генеральный директор STADA Kazakhstan Наталья Гарипова.
По данным акимата, на утилизацию принимаются таблетки и капсулы, мази, кремы, гели, ампулы, флаконы, сиропы и жидкие лекарственные растворы. Перед сдачей препараты рекомендуется упаковать в плотный пакет и завязать его. При этом не допускается сдача шприцев, игл, инфузионных систем, а также любых медицинских отходов, контактировавших с кровью, - они требуют специализированной утилизации в медицинских организациях.
Ранее сообщалось, что завод по переработке ТБО начали строить в Алматинской области.
09.06.2025, 15:45 120581
Выброс газоводяной смеси на месторождении в Мангистау: на месте аварии зафиксировано превышение метана
В настоящее время на объекте прекращены выбросы газа и воды
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Актау. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Экологи зафиксировали превышение метана на месторождении "Толкын" в Мангистауской области, где ранее произошел аварийный выброс газоводяной смеси.
По информации InAktau, на месте ЧП в Бейнеуском районе побывали специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области.
В настоящее время на данном объекте прекращены выбросы газа и воды. Однако при проведении инструментальных измерений атмосферного воздуха на данной территории в целях мониторинга было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана", - информирует издание.
Напомним, 6 июня произошел аварийный выброс газоводяной смеси на месторождении "Толкын" в Мангистауской области. Скважина № 57, на которой произошел выброс, принадлежит ТОО "Varro Operating Group". Смесь вышла через обсадную трубу скважины, возгорания зафиксировано не было.
04.06.2025, 09:41 150271
В Казахстан из Чехии и Венгрии прибыли лошади Пржевальского
Фото: gov.kz
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Костанай. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь". Два военных самолета из Чехии и Венгрии с четырьмя лошадьми на каждом борту вылетели 2 июня.
Животные преодолели долгий путь, занявший почти сутки. Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалыка рано утром 3 июня, и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу. В центре имеется вся необходимая инфраструктура и персонал, чтобы обеспечить их благополучное пребывание", - отметили в комитете.
Вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата "Алтын Дала", - заявил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.
В сотрудничестве с чешской армией Пражский зоопарк уже во второй раз организовал транспортировку лошадей Пржевальского из Центральной Европы в Казахстан. Животные из европейских зоопарков станут основой для формирования местной популяции в дикой природе. Мы постараемся продолжать этот сложный проект до тех пор, пока на месте не сформируется жизнеспособная и генетически разнообразная популяция", - говорит директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.
Лошадь Пржевальского (керкулан/кертагы) - последний в мире вид дикой лошади. К середине XX века он исчез в дикой природе. С тех пор все сохранившиеся в зоопарках особи были задействованы в программах по восстановлению вида. Проект по восстановлению диких лошадей в Казахстане начался в 2024 году в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира, Пражским зоопарком, АСБК, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Парком животных Берлина (совместно именуемые "Тиерпарк Берлин"), национальным парком "Хортобадь".
Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.
Первые 7 лошадей прибыли в июне 2024 года. На протяжении года за лошадьми наблюдали специалисты центра и ветеринары. Животные благополучно пережили свою первую зиму в Тургайской степи с морозами до -30 °C, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры. Двум кобылам - Умбре и Веспе - были установлены GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска.
Охрана и мониторинг выпущенных животных будут осуществляться государственными инспекторами и специалистами АСБК.
Выпуск первых лошадей Пржевальского в дикую природу Центрального Казахстана - значимый шаг в реализации проекта по восстановлению вида в его исторических местах обитания. Успешный год их пребывания в центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров", - сказала исполнительный директор АСБК Вера Воронова.
До 2029 года планируется привоз 40-45 лошадей - этого достаточно для их последующего размножения и формирования устойчивой популяции. Государственный природный резерват "Алтын Дала" на юге Костанайской области выбран для реинтродукции благодаря подходящим природным условиям: хорошие пастбища и наличие воды. Государственные инспекторы будут обеспечивать охрану лошадей после выпуска.
Крупные копытные, такие как лошади и куланы, играют ключевую роль в функционировании степных экосистем. Регулируя растительный покров, они способствуют круговороту веществ на больших расстояниях и формированию плодородных почв. Снижая биомассу растительности, они способствуют уменьшению риска степных пожаров, их навоз и останки служат ресурсом для множества видов беспозвоночных. Сезонные миграции этих животных связывают между собой удаленные участки экосистем. Зимой они прокладывают тропы и расчищают снег, облегчая доступ к корму и воде для других видов. Будучи звеном трофических цепей, копытные обеспечивают питание хищникам и падальщикам.
Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poljakov) была включена в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных Казахстана в 2021 году, она также входит в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
03.06.2025, 17:33 156106
Рак и врожденные аномалии: как загрязнение воздуха приводит к росту заболеваемости населения в Казахстане
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" Гульмира Исмагулова в ходе правительственного часа в сенате рассказала, как загрязнение воздуха приводит к росту заболеваемости населения в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Гульмира Исмагулова представила таблицу с индексами загрязнения воздуха за 2005-2023 годы по 20 промышленным центрам страны.
Самым худшим годом здесь является 2018 (...) После 2018 года ситуация продолжила ухудшаться в Караганде, Темиртау, Астане, Алматы, Жезказгане и Актау (...) Такие болезни, как рак, врожденные аномалии, неспособность зачатия и вынашивания здоровых детей, проявляются не сразу, а "выстреливают" как результат накопительного эффекта. Все заболевания имеют много причин, но здесь отслеживается закономерность", - заявила она.
Советник председателя ТОО "Рейтинговое агентство ESGQ" подчеркнула, что если посмотреть на 2021 год, то после отмены карантина заболеваемость раком снова резко пошла вверх.
Постоянное превышение предельно допустимых норм загрязнения воздуха - это бомба замедленного действия. Она уничтожает генофонд нации. Поэтому в вопросе перехода на наилучшие доступные технологии я призываю проявлять бескомпромиссность. Если воду, например, перед употреблением можно профильтровать, то с воздухом не так. Мы дышим им постоянно, и вместе с воздухом в легкие и кровь проникают токсины и канцерогены", - добавила Гульмира Исмагулова.
Напомним, в 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Это не гипотеза, а выводы экспертов, составивших сводный том предельно допустимых выбросов для города. Эти данные были опубликованы правительством РК. В документе говорится, что из общего годового объема выбросов в 189 тысяч тонн на автотранспорт приходится 112,7 тысячи тонн, или 59,6%. Еще четверть объема, или 52,1 тысячи тонн, составляют загрязняющие вещества, которые выбрасывают стационарные источники.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?