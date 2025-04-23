Исторического минимума достиг уровень Каспия

В текущем году в столице планируют высадить более 1 млн зеленых насаждений

Рассказать друзьям

Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили планы по озеленению и благоустройству столицы, - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили планы по озеленению и благоустройству столицы, информирует Акорда.





Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств. Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш.Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.





Кроме того, в городе проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.





Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса "Казахстан".



