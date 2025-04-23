Исторического минимума достиг уровень Каспия
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз на заседание Комитета по вопросам экологии и природопользования мажилиса заявил, что исторического минимума достиг уровень Каспийского моря, передает корреспондент агентства.
С 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 метра БС до минус 29,01 метра БС. То есть разницы между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров. В настоящее время начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению и на данный момент уровень Каспийского моря составляет минус 29,21 метра БС, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности моря сократилась, в основном за счет мелководной северо-восточной части", - заявил вице-министр.
По его словам, к основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, рост испарения вследствие повышения температуры воздуха, снижение количества осадков в регионе.
За период 1976-2023 годы изменение среднегодовой температуры воздуха для Каспийского региона составило +0,51°C на каждые 10 лет. С 2006 по 2023 годы осадки над акваторией Каспийского моря снизились на 65 миллиметров. Все эти негативные факторы наблюдаются на фоне сокращения притока в Каспийское море", - сообщил Болат Бекнияз.
Он напомним, что в Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока порядка приходится на Волгу, которая обеспечивает более 80% притока. Сток реки Жайык (Урал) составляет не более 3% от общего стока.
Стоит отметить, что к началу 1970-х годов практически все крупные реки бассейна были зарегулированы. Принимая во внимание географическое положение Каспийского региона, его обширную территорию и удаленность от океана, в настоящее время изменение климата становится более ощутим. По научным оценкам, при сохранении текущих климатических тенденций и водохозяйственного режима прогнозируется дальнейшее снижение уровня Каспийского моря. Чтобы уровень Каспийского моря не снижался, необходим баланс между приходом и расходом воды", - добавил вице-министр водных ресурсов и ирригации.
Болат Бекнияз подчеркнул, что за последние пять лет наблюдается тенденция снижения стока реки Жайык (Урал).
Как было отмечено для стабилизации уровня моря необходимо стабильное поступление 279 кубометров в год воды, основной объем которой может обеспечить река Волга. В случае непринятия совместных усилий всех прикаспийских государств уровень моря, согласно научным прогнозам уже к 2030 году может достичь отметки от минус 29,5 до 30,2 метра БС. При этом в рамках Казахстанско-Российской комиссии река Волга не рассматривается, так как не является трансграничной", - заявила он.
По словам вице-министра, в этой связи планируется:
- на первом этапе с Российской Федерацией создать двустороннюю рабочую группу по изучению проблем обмеления Каспийского моря с участием специализированных научных институтов и профильных государственных органов;
- на втором этапе дальнейшую реализацию подготовленных рабочей группой выводов и рекомендаций проводить с участием всех прикаспийских государств в рамках Тегеранской конвенции.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев в ходе заседания нижней палаты заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет.