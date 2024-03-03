Казахстан призывает страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности

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Пекин. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества состоялся круглый стол на тему "Экологическая безопасность в государствах - членах ШОС", что фактически является стартом для Года экологии ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе - В рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества состоялся круглый стол на тему "Экологическая безопасность в государствах - членах ШОС", что фактически является стартом для Года экологии ШОС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК





Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев направил участникам мероприятия видеообращение, в котором рассказал о главных приоритетах Казахстана в сфере экологии, а также планах по осуществлению охраны окружающей среды в стране.





Ошурбаев подчеркнул, что природные катаклизмы не признают границ и для всех стран ШОС присущи аналогичные экологические проблемы, поэтому Казахстан призывает объединить усилия ШОС, включая страны наблюдателей и партнеров по диалогу, для решения вопросов экологической безопасности.





Заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства экологии и окружающей среды КНР Цуй Даньдань в своей речи выразила готовность Китая работать со всеми странами над созданием фундамента экологической цивилизации на основе солидарности и сотрудничества, а также вносить позитивный вклад в поддержание глобальной и региональной экологической безопасности.





Заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн сообщил, что круглый стол проводится в рамках совместного плана мероприятий на период казахстанского председательства в ШОС в 2023-2024 годах, и выразил уверенность, что он внесет вклад в продвижение экологической повестки организации, в том числе в рамках объявленного в 2024 году Года экологии ШОС. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время проводится работа по субстантивному наполнению экологической повестки организации, ее обогащению продуктивным и качественным контентом.





Советник департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН в Китае Марина Лоран отметила своевременность проведения круглого стола, посвященного экологической безопасности в государствах - членах ШОС.





В рамках круглого стола по тематике мероприятия также выступили постоянные представители государств - членов ШОС, руководство Всекитайской федерации охраны окружающей среды и компании, реализующие экологические проекты в различных странах ШОС.