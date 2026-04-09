08.04.2026, 15:05 16396
В Алматинском ботаническом саду вырубят аллею туй: стали известны подробности Эксклюзив КТ
Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Институте ботаники и фитоинтродукции Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, отвечая на запрос Kazakhstan Today, рассказали подробности гибели целой исторической аллеи туй в северном партере Ботанического сада, передает корреспондент агентства.
Аллея туи западной, высаженная в 1965 году и состоящая из 38 деревьев, на сегодняшний день находится в критическом состоянии. По результатам обследования установлено, что насаждения поражены опасным стволовым вредителем - кипарисовой златкой, а также дополнительно повреждены жуком-усачем и другими вредителями. Согласно заключению Казахского НИИ защиты и карантина растений имени Жиембаева, повреждения носят необратимый характер, а значительная часть деревьев утратила жизнеспособность и подлежит удалению. Распространению вредителей способствовали возраст деревьев, ослабление вследствие городского стресса, а также жаркие и засушливые климатические условия последних лет", - заявили в пресс-службе.
Стоит отметить, что историческую аллею удавалось сохранять на протяжении многих десятилетий до этого момента. Как уточнили в институте, причиной ухудшения состояния деревьев стала совокупность факторов - возраст насаждений и биология вредителя.
Особенностью кипарисовой златки является скрытое развитие: личинки длительное время находятся внутри древесины и не выявляются на ранних стадиях. На момент появления внешних признаков заражения дерево уже поражено необратимо, а применяемые препараты не способны проникнуть внутрь древесины. Таким образом, даже при своевременном уходе и мониторинге предотвратить поражение в данном случае не представлялось возможным", - пояснили в институте.
При этом в пресс-службе уверяют, что "превентивные меры проводились на постоянной основе".
Также в институте предоставили разъяснение по вопросу оценки ущерба. В учреждении считают, что денежная оценка не является корректным инструментом, поскольку речь идет о живой научной коллекции, а не о хозяйственном активе.
Аллея имеет историческую и ландшафтную ценность как элемент планировочной структуры сада. Вместе с тем, с научной точки зрения речь не идет об утрате уникального генетического материала, так как сорт Columna широко распространен в культуре. Экологический ущерб также оценивается как ограниченный, - уточнили в Институте ботаники и фитоинтродукции.
При этом в пресс-службе заверили, что на месте уничтоженных деревьев будут высажены молодые туи сорта Columna.
Посадочный материал выращен в питомнике сада из черенков именно этой аллеи, что обеспечивает генетическую преемственность и сохранение ее идентичности. Работы по обновлению аллеи планируется завершить в течение двух недель", - отметили в институте.
На вопрос о том, кто понесет ответственность за гибель исторической аллеи туй, в пресс-службе заявили, что сложившаяся ситуация является следствием совокупности объективных факторов: возраста насаждений, климатических условий и биологических особенностей вредителя.
Решение о санитарной вырубке принято на основании заключений профильных научных организаций и соответствии с действующими требованиями в области охраны зеленых насаждений и фитосанитарной безопасности", - уверяют в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Главном ботаническом саду Алматы вырубят историческую аллею туй.
08.04.2026, 19:49 11616
Жители Шымкента жалуются на вырубку деревьев
По словам очевидцев, деревья спилили прямо в центре города
Шымкент. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте разгорелась общественная дискуссия вокруг вырубки деревьев. Часть жителей недовольна сокращением зелени и нехваткой тени, другие поддерживают работы ради безопасности и благоустройства.
Как сообщает МИА "Казинформ", по словам очевидцев, на проспекте Республики в районе Туран спилили деревья.
Я возмущен вырубкой деревьев в центре города. Зеленые насаждения - это не просто украшение улиц, а важная часть экосистемы, источник чистого воздуха и тени в жаркое время года. Вместо того чтобы сохранять и развивать зеленые зоны, мы наблюдаем их уничтожение. Такие действия наносят ущерб не только природе, но и качеству жизни, - цитирует издание жителя Шымкента.
Горожане также жалуются на нехватку тени, пешеходы и велосипедисты вынуждены передвигаться под открытым солнцем.
В то же время часть жителей поддерживает проводимые работы. По их мнению, старые и аварийные деревья необходимо своевременно убирать - зимой уже фиксировались случаи их падения.
Ситуация вызывает еще большее беспокойство на фоне экологической обстановки: Шымкент вошел в десятку городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Экологи связывают это с ростом числа старых автомобилей, расширением промышленности и развитием индустриальных зон. В таких условиях деревья остаются одним из немногих естественных барьеров, способных улучшать качество воздуха.
Городские службы в свою очередь объясняют происходящее обновлением зеленых насаждений.
В управлении развития комфортной городской среды сообщили, что в рамках благоустройства были удалены засохшие можжевельники. На их месте планируется обустроить клумбы, а также высадить декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и каштаны. Кроме того, ведутся работы по систематизации и унификации зеленых насаждений в соответствии с единым архитектурным обликом города.
Несмотря на это, жители настаивают на высадке лиственных деревьев, дающих тень, таких как дуб, карагач и клен.
Ранее сообщалось, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй.
08.04.2026, 16:31 15206
Гибель рыбы произошла на трех водоемах в СКО
Причину произошедшего установит экспертиза
Петропавловск. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Замор рыбы произошел на трех водоемах в Северо-Казахстанской области. Эксперты выясняют причины гибели, сообщает "Первый канал Евразия".
Очевидцы сняли кадры со всплывшими на поверхность многочисленными тушками павшей рыбы. На видео обеспокоенных местных жителей отреагировали специалисты инспекции рыбного хозяйства и экологи.
Прибывшая на место рабочая группа собрала пробы воды и гиблой рыбы. Данные пробы будут направлены на экспертизу для установления причин замора.
Погибшая рыба была утилизирована.
Как заверил руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов, на водоемах ранее проводились мелиоративные работы.
Бурились лунки, ставились мотопомпы. Природные риски существуют всегда, и это неизбежно", - добавил специалист.
Ранее массовая гибель рыбы произошла на озере Сарыайдын в ЗКО.
07.04.2026, 13:15 24896
Восемь акимов в Павлодарской области оштрафовали за нарушение экологических требований
Суммарно чиновники выплатили штрафы на 1,7 млн тенге
Павлодар. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь акимов в Павлодарской области привлечены к административной ответственности за нарушение экологических требований, сообщает прокуратура региона.
Проведенным прокуратурой анализом на территории района Аққулы выявлены свыше двадцати свалок твердых бытовых отходов, ни одна из которых не имеет разрешения на эмиссии в окружающую среду. Обнаружены несоответствия эколого-санитарным требованиям, а также отсутствие нормативно-технической документации, не налажена система мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую среду (...) В результате акимы восьми сельских округов привлечены к административной ответственности", - заявили в прокуратуре.
По информации ведомства, суммарно чиновники выплатили штрафы на 1,7 млн тенге.
Стихийно образованные полигоны не оборудованы системой мониторинга выбросов свалочного газа. Как установлено, образовались они вследствие бесконтрольного размещения коммунальных отходов. В свою очередь местными исполнительными органами не обеспечено соблюдение экологических требований при управлении коммунальными отходами", - добавили в пресс-службе.
Ранее почти пять тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане.
03.04.2026, 16:30 51796
В Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном ботаническом саду Алматы вырубят историческую аллею туй в северном партере, сообщает пресс-служба сада.
Аллея, высаженная в 1965 году, за десятилетия естественно постарела: деревья достигли предельного возраста, ослабли под воздействием климатических условий и городской среды. На их состояние также повлияли жаркие и засушливые периоды, антропогенная нагрузка и появление новых вредителей. Мероприятия по обновлению аллеи включают санитарную вырубку старых хвойных деревьев и посадку новых саженцев. В результате обследования, проведенного с участием профильных специалистов, включая фитопатолога и инспекторов территориальной инспекции лесного хозяйства, выявлено, что деревья поражены вредителем и находятся сейчас в критическом состоянии", - утверждают в пресс-службе.
В частности, сообщается, что установлен основной вредитель - кипарисовая златка.
Жаркая и сухая погода, возрастное ослабление деревьев и отсутствие естественных врагов способствовали ее быстрому распространению. Также были выявлены повреждения жуком-усачем и другими вредителями. Обнаружить заражение кипарисовой златкой на ранних стадиях сложно: личинки развиваются внутри дерева и долго остаются незаметными. Современные методы не позволяют выявить вредителя до появления внешних признаков - усыхания и побурения хвои, пожелтения побегов. Если дерево уже заражено, борьба становится неэффективной, так как препараты не проникают под кору и внутрь древесины", - пояснили в пресс-службе.
При этом в ботсаду заверили, что специалистами были применены все возможные меры для сохранения деревьев.
Проводились профилактические работы: поддержание общего состояния растений, регулярный полив, внесение удобрений, мульчирование почвы и защита от механических повреждений. Также применялись санитарные меры - удаление очагов заражения, вырубка сильно пораженных ветвей и стволов, вывоз и уничтожение зараженной древесины и личинок под корой. Использовались механические методы, включая очистку стволов от отмершей коры", - говорится в сообщении.
Кроме того, проводились химические обработки: применялись как контактные препараты, так и системные.
Обработки выполнялись в течение всего вегетационного периода - начиная с весны, в период активности вредителей и при первых признаках заражения. К сожалению, все принятые меры не дали результата - поражение оказалось необратимым. По итогам работы комиссии по садоустройству принято решение о необходимости санитарной вырубки с целью предотвращения распространения вредителя на другие насаждения, обеспечения безопасности посетителей и сохранения устойчивости экосистемы сада", - заявили в пресс-службе.
При этом подчеркивается, что исторический облик аллеи будет сохранен.
На месте старых деревьев высадят молодые туи того же сорта Columna. Особую ценность представляет то, что саженцы выращены в питомнике сада из черенков именно этой аллеи. Планируется, что работы по обновлению аллеи туй займет около двух недель. Мы понимаем, что для многих эта аллея - часть истории и любимое место прогулок. Наша задача - сохранить ее и дать ей новую жизнь, чтобы она и дальше радовала посетителей", - добавили в пресс-службе.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось в Институт ботаники и фитоинтродуции с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
02.04.2026, 15:02 58156
Почти 1,2 млн тонн загрязняющих веществ выбрасывают промышленные предприятия в Казахстане
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем вредных выбросов, которые производят промышленные предприятия Казахстана, составляет почти 1,2 млн тонн.
Такие цифры озвучил на международном геологическом форуме в Астане председатель Комитета экологического регулирования и контроля Ерболат Кожиков.
Он уточнил, что около 760 тысяч тонн загрязняющих веществ приходится на горно-металлургический сектор, еще 390 тысяч тонн - на нефтяную отрасль.
Ранее на заседании парламентской комиссии в ВКО сообщалось, что, по данным Всемирного банка, загрязнение воздуха в Казахстане является причиной около 10 тысяч преждевременных смертей в год от различных заболеваний. При этом ущерб экономике от загрязнения воздуха составляет более $7 млрд США.
Казахстан занимает 35-е место в мире по уровню загрязненности воздуха в городах и населенных пунктах с индексом загрязненности - 73. Ущерб здоровью от загрязнения воздуха в Казахстане составляет 12 млрд долларов, или 6,7% ВВП", - подчеркивалось в информации.
Основные источники загрязнения: выбросы промышленных предприятий, энергетики и автотранспорта. Большая часть выбросов традиционно приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области, в которых сосредоточены крупнейшие предприятия машиностроения, химической, энергетической, угледобывающей, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, металлургической промышленности.
В частности, более полумиллиона жителей Караганды дышат воздухом, загрязненным взвешенными частицами, сероводородом и другими химическими соединениями.
31.03.2026, 20:25 66931
Атырауский НПЗ оштрафован на 520 млн тенге за загрязнение воздуха
Атырау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован на 520 млн тенге за экологические нарушения, сообщил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Алибек Бекмухаметов на брифинге в СЦК.
По его словам, проверку провели после жалоб жителей на выбросы в атмосферу. В январе 2026 года в Атырау зафиксировали 36 случаев превышения уровня сероводорода, что стало основанием для внеплановой инспекции.
В ходе проверки специалисты выявили ряд нарушений, включая превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, несообщение об аварийной ситуации и незаконный сброс сточных вод. По итогам было составлено три административных протокола.
Решением суда на предприятие наложен штраф в размере 520 млн тенге. На предприятии с результатами проверки не согласились и направили жалобу в вышестоящий комитет, однако она не была удовлетворена.
Ранее "Казцинк" оштрафовали за превышение нормы выбросов в Усть-Каменогорске.
30.03.2026, 16:42 74336
"Казцинк" оштрафовали за превышение нормы выбросов в Усть-Каменогорске
Содержание диоксида серы, оксида углерода и оксида азота оказалось выше допустимых значений в несколько раз
Усть-Каменогорск. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске внеплановая проверка металлургической площадки ТОО "Казцинк" выявила значительные превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ. По данным департамента экологии, содержание диоксида серы, оксида углерода и оксида азота оказалось выше допустимых значений, в связи с чем предприятие оштрафовано почти на 20 млн тенге.
Внеплановая проверка Усть-Каменогорской металлургической площадки металлургического комплекса ТОО "Казцинк" выявила превышения установленных нормативов: по диоксиду серы - в 3,5 раза, по оксиду углерода - в 2 раза, по оксиду азота - в 1,5 раза.
Выявленные факты свидетельствуют о том, что пылегазоулавливающее оборудование функционирует не в полной мере эффективно и не обеспечивает проектную степень очистки отходящих дымовых газов. Кроме того, установлено несоблюдение требований по снижению эмиссий в дни неблагоприятных метеорологических условий, что является нарушением условий экологического разрешения", - пояснили в ведомстве.
По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму порядка 20 млн тенге. Также выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
29.03.2026, 10:09 78061
Четырех краснокнижных амурских тигров привезут в Казахстан из России
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия передаст Казахстану четырех краснокнижных амурских тигров в рамках проекта по восстановлению популяции этого вида, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.
Соглашение о реинтродукции было подписано сторонами еще в 2022 году. Сейчас специалисты на Дальнем Востоке подбирают подходящих животных.
Тигров специально не ловят для этих целей (для переезда. - Прим. ред). Кандидатами будут тигрята-сироты, которые остались в дикой природе без матери, либо молодые тигры, которые были отловлены в профилактических целях для недопущения конфликтных ситуаций. Кандидаты есть, идет отбор, чтобы отправить сразу всех четырех", - отметил собеседник агентства.
Планы в силах. Намерения на высоком уровне оформлены документом. Процедура передачи включает подбор необходимых животных, они должны отвечать критериям разнополости. Второй важный момент - это физическое здоровье, отсутствие каких-либо травм и их последствий, а также умение охотиться на копытных животных и нормальная реакция на человека. Как только эти особи будут подобраны, их переместят в Казахстан и поселят в реабилитационный центр", - сказал Арамилев.
По его словам, в реабилитационном центре проверят, как тигры охотятся на животных, которые обитают в Казахстане. Также там проведут тесты на реакцию хищников на человека. Если все будет нормально, то тигров выпустят в естественную среду.
Ранее казахстанские специалисты приезжали на Дальний Восток, чтобы перенять опыт местного охотнадзора. Также российская сторона в первое время после передачи тигров будет проводить обучающие семинары для коллег из Казахстана.
Собеседник уточнил, что условия для восстановления популяции тигров в Казахстане активно создают с 2010 года. Для проекта был основан специальный федеральный резерват, в рамках его работы создали центр реабилитации.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей", - пишет источник.
Напомним, в Казахстане также намерены восстановить популяцию вымершего туранского тигра. Несколько особей планируют привезти в страну весной этого года.
