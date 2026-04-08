07.04.2026, 13:15 5451
Восемь акимов в Павлодарской области оштрафовали за нарушение экологических требований
Суммарно чиновники выплатили штрафы на 1,7 млн тенге
Павлодар. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь акимов в Павлодарской области привлечены к административной ответственности за нарушение экологических требований, сообщает прокуратура региона.
Проведенным прокуратурой анализом на территории района Аққулы выявлены свыше двадцати свалок твердых бытовых отходов, ни одна из которых не имеет разрешения на эмиссии в окружающую среду. Обнаружены несоответствия эколого-санитарным требованиям, а также отсутствие нормативно-технической документации, не налажена система мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую среду (...) В результате акимы восьми сельских округов привлечены к административной ответственности", - заявили в прокуратуре.
По информации ведомства, суммарно чиновники выплатили штрафы на 1,7 млн тенге.
Стихийно образованные полигоны не оборудованы системой мониторинга выбросов свалочного газа. Как установлено, образовались они вследствие бесконтрольного размещения коммунальных отходов. В свою очередь местными исполнительными органами не обеспечено соблюдение экологических требований при управлении коммунальными отходами", - добавили в пресс-службе.
Ранее почти пять тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане.
03.04.2026, 16:30 32351
В Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном ботаническом саду Алматы вырубят историческую аллею туй в северном партере, сообщает пресс-служба сада.
Аллея, высаженная в 1965 году, за десятилетия естественно постарела: деревья достигли предельного возраста, ослабли под воздействием климатических условий и городской среды. На их состояние также повлияли жаркие и засушливые периоды, антропогенная нагрузка и появление новых вредителей. Мероприятия по обновлению аллеи включают санитарную вырубку старых хвойных деревьев и посадку новых саженцев. В результате обследования, проведенного с участием профильных специалистов, включая фитопатолога и инспекторов территориальной инспекции лесного хозяйства, выявлено, что деревья поражены вредителем и находятся сейчас в критическом состоянии", - утверждают в пресс-службе.
В частности, сообщается, что установлен основной вредитель - кипарисовая златка.
Жаркая и сухая погода, возрастное ослабление деревьев и отсутствие естественных врагов способствовали ее быстрому распространению. Также были выявлены повреждения жуком-усачем и другими вредителями. Обнаружить заражение кипарисовой златкой на ранних стадиях сложно: личинки развиваются внутри дерева и долго остаются незаметными. Современные методы не позволяют выявить вредителя до появления внешних признаков - усыхания и побурения хвои, пожелтения побегов. Если дерево уже заражено, борьба становится неэффективной, так как препараты не проникают под кору и внутрь древесины", - пояснили в пресс-службе.
При этом в ботсаду заверили, что специалистами были применены все возможные меры для сохранения деревьев.
Проводились профилактические работы: поддержание общего состояния растений, регулярный полив, внесение удобрений, мульчирование почвы и защита от механических повреждений. Также применялись санитарные меры - удаление очагов заражения, вырубка сильно пораженных ветвей и стволов, вывоз и уничтожение зараженной древесины и личинок под корой. Использовались механические методы, включая очистку стволов от отмершей коры", - говорится в сообщении.
Кроме того, проводились химические обработки: применялись как контактные препараты, так и системные.
Обработки выполнялись в течение всего вегетационного периода - начиная с весны, в период активности вредителей и при первых признаках заражения. К сожалению, все принятые меры не дали результата - поражение оказалось необратимым. По итогам работы комиссии по садоустройству принято решение о необходимости санитарной вырубки с целью предотвращения распространения вредителя на другие насаждения, обеспечения безопасности посетителей и сохранения устойчивости экосистемы сада", - заявили в пресс-службе.
При этом подчеркивается, что исторический облик аллеи будет сохранен.
На месте старых деревьев высадят молодые туи того же сорта Columna. Особую ценность представляет то, что саженцы выращены в питомнике сада из черенков именно этой аллеи. Планируется, что работы по обновлению аллеи туй займет около двух недель. Мы понимаем, что для многих эта аллея - часть истории и любимое место прогулок. Наша задача - сохранить ее и дать ей новую жизнь, чтобы она и дальше радовала посетителей", - добавили в пресс-службе.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось в Институт ботаники и фитоинтродуции с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
02.04.2026, 15:02 38711
Почти 1,2 млн тонн загрязняющих веществ выбрасывают промышленные предприятия в Казахстане
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем вредных выбросов, которые производят промышленные предприятия Казахстана, составляет почти 1,2 млн тонн.
Такие цифры озвучил на международном геологическом форуме в Астане председатель Комитета экологического регулирования и контроля Ерболат Кожиков.
Он уточнил, что около 760 тысяч тонн загрязняющих веществ приходится на горно-металлургический сектор, еще 390 тысяч тонн - на нефтяную отрасль.
Ранее на заседании парламентской комиссии в ВКО сообщалось, что, по данным Всемирного банка, загрязнение воздуха в Казахстане является причиной около 10 тысяч преждевременных смертей в год от различных заболеваний. При этом ущерб экономике от загрязнения воздуха составляет более $7 млрд США.
Казахстан занимает 35-е место в мире по уровню загрязненности воздуха в городах и населенных пунктах с индексом загрязненности - 73. Ущерб здоровью от загрязнения воздуха в Казахстане составляет 12 млрд долларов, или 6,7% ВВП", - подчеркивалось в информации.
Основные источники загрязнения: выбросы промышленных предприятий, энергетики и автотранспорта. Большая часть выбросов традиционно приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области, в которых сосредоточены крупнейшие предприятия машиностроения, химической, энергетической, угледобывающей, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, металлургической промышленности.
В частности, более полумиллиона жителей Караганды дышат воздухом, загрязненным взвешенными частицами, сероводородом и другими химическими соединениями.
31.03.2026, 20:25 47486
Атырауский НПЗ оштрафован на 520 млн тенге за загрязнение воздуха
Атырау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован на 520 млн тенге за экологические нарушения, сообщил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Алибек Бекмухаметов на брифинге в СЦК.
По его словам, проверку провели после жалоб жителей на выбросы в атмосферу. В январе 2026 года в Атырау зафиксировали 36 случаев превышения уровня сероводорода, что стало основанием для внеплановой инспекции.
В ходе проверки специалисты выявили ряд нарушений, включая превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, несообщение об аварийной ситуации и незаконный сброс сточных вод. По итогам было составлено три административных протокола.
Решением суда на предприятие наложен штраф в размере 520 млн тенге. На предприятии с результатами проверки не согласились и направили жалобу в вышестоящий комитет, однако она не была удовлетворена.
Ранее "Казцинк" оштрафовали за превышение нормы выбросов в Усть-Каменогорске.
30.03.2026, 16:42 54891
"Казцинк" оштрафовали за превышение нормы выбросов в Усть-Каменогорске
Содержание диоксида серы, оксида углерода и оксида азота оказалось выше допустимых значений в несколько раз
Усть-Каменогорск. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске внеплановая проверка металлургической площадки ТОО "Казцинк" выявила значительные превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ. По данным департамента экологии, содержание диоксида серы, оксида углерода и оксида азота оказалось выше допустимых значений, в связи с чем предприятие оштрафовано почти на 20 млн тенге.
Внеплановая проверка Усть-Каменогорской металлургической площадки металлургического комплекса ТОО "Казцинк" выявила превышения установленных нормативов: по диоксиду серы - в 3,5 раза, по оксиду углерода - в 2 раза, по оксиду азота - в 1,5 раза.
Выявленные факты свидетельствуют о том, что пылегазоулавливающее оборудование функционирует не в полной мере эффективно и не обеспечивает проектную степень очистки отходящих дымовых газов. Кроме того, установлено несоблюдение требований по снижению эмиссий в дни неблагоприятных метеорологических условий, что является нарушением условий экологического разрешения", - пояснили в ведомстве.
По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму порядка 20 млн тенге. Также выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.
29.03.2026, 10:09 63556
Четырех краснокнижных амурских тигров привезут в Казахстан из России
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия передаст Казахстану четырех краснокнижных амурских тигров в рамках проекта по восстановлению популяции этого вида, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.
Соглашение о реинтродукции было подписано сторонами еще в 2022 году. Сейчас специалисты на Дальнем Востоке подбирают подходящих животных.
Тигров специально не ловят для этих целей (для переезда. - Прим. ред). Кандидатами будут тигрята-сироты, которые остались в дикой природе без матери, либо молодые тигры, которые были отловлены в профилактических целях для недопущения конфликтных ситуаций. Кандидаты есть, идет отбор, чтобы отправить сразу всех четырех", - отметил собеседник агентства.
Планы в силах. Намерения на высоком уровне оформлены документом. Процедура передачи включает подбор необходимых животных, они должны отвечать критериям разнополости. Второй важный момент - это физическое здоровье, отсутствие каких-либо травм и их последствий, а также умение охотиться на копытных животных и нормальная реакция на человека. Как только эти особи будут подобраны, их переместят в Казахстан и поселят в реабилитационный центр", - сказал Арамилев.
По его словам, в реабилитационном центре проверят, как тигры охотятся на животных, которые обитают в Казахстане. Также там проведут тесты на реакцию хищников на человека. Если все будет нормально, то тигров выпустят в естественную среду.
Ранее казахстанские специалисты приезжали на Дальний Восток, чтобы перенять опыт местного охотнадзора. Также российская сторона в первое время после передачи тигров будет проводить обучающие семинары для коллег из Казахстана.
Собеседник уточнил, что условия для восстановления популяции тигров в Казахстане активно создают с 2010 года. Для проекта был основан специальный федеральный резерват, в рамках его работы создали центр реабилитации.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей", - пишет источник.
Напомним, в Казахстане также намерены восстановить популяцию вымершего туранского тигра. Несколько особей планируют привезти в страну весной этого года.
25.03.2026, 17:24 81726
На побережье Каспия в Мангистау обнаружены погибшие лебеди
Специалисты заверяют, что массовой гибели птиц не установлено
Актау. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Сайына Шапагатова Мангистауской области на побережье Каспийского моря обнаружены тушки погибших лебедей, сообщает издание Lada.kz.
О страшной находке на побережье Каспийского моря изданию рассказал режиссер Канат Майлыбаев. По его словам, среди обнаруженных птиц были как недавно погибшие, так и те, которые пролежали на берегу уже некоторое время. При этом в районе не было ни людей, ни признаков того, что кто-то ранее обращал внимание на произошедшее.
Ситуацию прокомментировали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
По данным ведомства, 25 марта на береговой линии в селе Сайына Шапагатова было выявлено 11 погибших особей лебедей. Все птицы были утилизированы в установленном порядке. При этом специалисты подчеркнули, что фактов массовой гибели птиц на побережье не установлено.
В настоящее время проводится мониторинг прибрежной территории Тупкараганского района и города Актау. О ситуации уведомлены уполномоченные органы, организована работа профильных служб.
Также уточняется, что на озере Караколь, расположенном на территории заказника Каракия-Караколь, случаев гибели птиц не зафиксировано.
О результатах дальнейшей проверки и мониторинга будет сообщено дополнительно.
Ранее на побережье Каспия был обнаружен мертвый пеликан.
Напомним, в конце 2023 года в Мангистауской области зафиксировали массовую гибель лебедей: первоначально причиной называли птичий грипп, однако позже специалисты указали на комплекс факторов, включая холод и нехватку пищи. На фоне ситуации также проверялись возможные экологические причины - в частности, сброс сточных вод в озеро Караколь отелем Rixos Aktau, за что по итогам проверки был выявлен ущерб свыше 300 млн тенге и демонтирована сточная труба.
Стоит отметить, за последние четыре года на Каспии погибли почти 3,5 тысячи тюленей, что усиливает тревогу по поводу состояния местной природы. Ранее мы писали о том, что известно о массовой гибели краснокнижных животных.
20.03.2026, 15:31 124816
Массовая гибель рыбы произошла на озере Сарыайдын в ЗКО
Причиной называют кислородное голодание в зимний период
Уральск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В озере Сарыайдын, расположенном в Жанаказанском сельском округе Жангалинского района произошла массовая гибель рыбы.
Видео массовой гибели рыбы в водоеме распространилось в соцсетях.
В природоохранной инспекции отдела полиции Жангалинского района рассказали, что о случившемся стало известно 19 марта. Причиной гибели рыбы специалисты назвали кислородное голодание в зимний период, сообщает издание "Казинформ".
Аким Жанаказанского сельского округа Жангалинского района Сакен Губашев уточнил, что зимой в регионе наблюдались сильные морозы, температура опускалась до -28 градусов. В озеро Сарыайдын вода поступает по трубе из протоки протяженностью около одного километра. Рыба, двигаясь против течения, скапливается на мелководье, где из-за сильных морозов происходит замерзание воды.
Причина в том, что лед был очень толстым, достигал 70-80 сантиметров, сверху его покрывал снег. Состояние озера станет ясно после схода льда. В период становления льда жители пытались заниматься рыболовством, однако прекратили это после наложения штрафов со стороны инспекции рыбного хозяйства. При этом бурение лунок во льду во время рыбалки могло бы предотвратить массовую гибель рыбы. Это тоже один из факторов. В прошлом году подобной ситуации не наблюдалось", - пояснил Сакен Губашев.
Напомним, что в Акмолинской области незаконный сброс сточных вод предприятием стал причиной массовой гибели рыбы в реке Айдабулка. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде, после чего предприятие было оштрафовано и получило предписание устранить нарушения.
20.03.2026, 12:02 125386
Проект несет в себе экологические, экономические и социальные риски - активистка о застройке Кок-Жайляу Эксклюзив КТ
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественный, экологический активист Ажар Джандосова в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу, передает корреспондент агентства.
Курорт Кок-Жайляу это крупнейший девелоперский проект, подразумевающий строительство большой "деревни", и, не только по моему мнению, новый виток по созданию крупного курорта инициирован именно застройщиками. Они "достучались" до президента. Наша задача сейчас вновь убедить господина Токаева в том, что проект несет в себе экологические, экономические, социальные и репутационные риски для Алматы и региона", - заявила Ажар Джандосова.
Она подчеркнула, что сохранение природы гор Алматы - это важно не только для экологической устойчивости города и сохранения здоровья горожан, но также, по ее мнению, это привлекательный и актуальный в наше время имидж города.
В свое время мы потеряли дикоплодные яблоневые леса, окружавшие город и давшие ему название - Алматы, потом мы вырубили яблоневые сады легендарного алматинского апорта. Это были основы идентичности города. Сейчас такой идентичностью может стать и уже становится неурбанизированная природа в двух шагах от города", - добавила активистка.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?