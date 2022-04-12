Не надо прикрывать личные интересы заботами о населении - Минсельхоз - мукомолам

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Никакого дефицита зерна в республике нет, оно имеется в достаточном количестве, заявил сегодня на площадке в СЦК вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ответ на заявления мукомолов о нехватке сырья. Он призвал не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы заботами о населении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно предварительным данным статистики, на 1 апреля в республике имелось 6,4 млн тонн зерна. С учетом внутреннего потребления этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки", - сообщил вице-министр.
Он отметил, что ежегодно в республике производится 3 млн тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт.
Если говорить о причинах поднимаемого вопроса, то дело, на наш взгляд, не в достаточности зерна, а в цене на это зерно. Ранее наши мукомольные предприятия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене, особенно приграничные области - Павлодарская, СКО, а наше зерно уходило в основном на экспорт. Этот баланс сохранялся до введения Россией запрета на вывоз зерновых культур. Данное решение вынуждает мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, где, соответственно, выросла цена на зерно. При этом из 6,4 млн тонн имеющегося объема 3 - 4 млн тонн хранится у сельхозтоваропроизводителей, которые ожидаемо хотят высокой цены на свою продукцию. Но нужно понимать, что фермерам нужны средства на проведение весенне-полевых работ, обслуживание кредитов. В этой связи при справедливой цене на зерно фермеры, конечно же, будут реализовывать имеющиеся запасы", - подчеркнул Сапаров.
Напомним, вчера казахстанские производители муки заявили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане дорожает пшеница. За март цены на зерно выросли на 1,5%, за год - более чем на 20%.
В марте павлодарские мукомолы потребовали ввести запрет на экспорт зерна. По их словам, раньше они покупали зерно у России по приемлемой цене, но после введения РФ запрета на экспорт зерна и сахара эта возможность исчезла. Теперь они вынуждены покупать зерно у казахстанских сельхозпроизводителей по высокой цене.
В Минсельхозе заявили, что искусственный ажиотаж на рынке пшеницы создают недобросовестные участники. В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации.
В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Минсельхозе.
Позже глава ведомства Ербол Карашукеев озвучил сроки введения ограничений на экспорт зерна и муки из Казахстана. Они будут введены 15 апреля и продлятся 2 месяца, до 15 июня. Вывозить сырье можно будет только при условии обеспечения внутреннего рынка.