НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Инфляция в Казахстане в марте составила 0,6%, с начала года - 1,9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (март 2021 года к февралю 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 0,8%, непродовольственные товары - на 0,7%, платные услуги - на 0,2%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Повышение цен отмечено на овощи свежие на 3,2%, масло подсолнечное - на 1,9%, сахар-песок - на 1,7%, картофель, фрукты свежие, говядину - по 1%, крупы - на 0,9%, макаронные изделия, чай, баранину, молоко пастеризованное, свинину - по 0,8%, яйца, окорочка куриные, кефир - по 0,7%, муку - на 0,6%, масло сливочное - на 0,4%. Алкогольные напитки подорожали на 1%. Снижение цен зафиксировано на рис на 1,1%, пшено - на 0,6%, капусту белокочанную - на 0,3%.

Прирост цен на автомобили, моющие и чистящие средства, товары личного пользования составил по 0,6%, мебель и предметы домашнего обихода, лекарства - по 0,5%, одежду и обувь - 0,3%. Бензин подорожал на 4,9%, газ сжиженный в баллонах - на 1,4%, а дизельное топливо подешевело на 0,5%.

Уровень цен на услуги интернет-связи повысился на 1,3%, гостиниц - на 0,7%, здравоохранения - на 0,4%, парикмахерских и салонов красоты - на 0,3%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 4,4%, воздушным - подешевел на 0,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 1,1%, отопление центральное - на 1%, электроэнергию - на 0,2%, а на холодную воду - повысились на 1,1%.

$1 = 426,8 тенге.





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