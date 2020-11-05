Весной 2021 года в Сарани планируют начать строительство шинного завода

Караганда. 4 ноября. Kazakhstan Today - Строительство шинного завода в Сарани планируется начать весной 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Российская компания "Татнефть" будет выпускать в Карагандинской области автомобильные шины. Новый завод построят в Сарани. Автомобильный кластер создаётся на территории бывшего завода РТИ. Уже разработана Дорожная карта по реализации масштабного проекта. Строительство завода планируется начать в марте 2021 года.

Для решения организационных вопросов в Караганду прибыла делегация во главе с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым. Инвесторы посетили строительную площадку в Сарани и встретились с акимом области Женисом Касымбеком.

Мы направляем сюда лучшие ресурсы, чтобы реализовать этот проект качественно и в срок. Готовы внести свой вклад в развитие автомобильной промышленности Казахстана, в частности Карагандинской области. Проект отвечает таким критериям, как создание новых рабочих мест, импортозамещение и обеспечение экспортного потенциала", - отметил Наиль Маганов.

Представители компании высоко оценили инвестиционный климат региона.

Женис Касымбек заверил, что все взятые обязательства в рамках инвестиционного соглашения исполняются. Под строительство завода предоставлен земельный участок. Началось подведение инфраструктуры.

Участником совместного предприятия станет СПК "Сарыарка".

Это значимый проект для нашей области, который позволит развить новое направление. Мы заинтересованы не только в инвестициях, но и в вашем опыте. Будет создано больше тысячи новых рабочих мест. С регионами России мы активно работаем во многих отраслях. В области действует 891 совместное предприятие. Больше 1 млрд долларов США составил товарооборот с Российской Федерацией в этом году", - подчеркнул Женис Касымбек.

Общий объём инвестиций составит порядка 111 млрд тенге. На заводе в Карагандинской области будут производить новый вид шин made in Kazakhstan с учётом особенностей климата.

Запуск проекта ожидается в 2022 году. К 2025 году планируется выйти на проектную мощность 3 млн легковых шин и 0,5 млн грузовых шин в год. Продукция будет поставляться на внутренний рынок и экспорт в страны ближнего зарубежья.

На встрече обсуждали и кадровый вопрос. На предприятии будут работать местные специалисты. Программа подготовки предполагает, что претенденты пройдут обучение в Татарстане.

Напомним, старт проекту был дан в сентябре на встрече премьер-министра РК Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова в Костанае. ПАО "Татнефть", АО "Группа компаний "Аллюр" и акимат Карагандинской области подписали инвестиционное соглашение о создании совместного шинного предприятия.

На территории бывшего завода РТИ также строится новый завод по производству автобусов совместно с китайской компанией Yutong, который произведёт первую продукцию в конце текущего года. Реализация этих проектов возродит индустриальную зону в моногороде.

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