Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год составила 37,1 млн долларов

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - 24 июня в Нур-Cултане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором были утверждены итоги работы банка в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В прошедшем году банком были подписаны соглашения по 19 новым проектам. При этом доля проектов с интеграционным эффектом в текущем инвестиционном портфеле составила 59,6%. Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год - 37,1 млн долларов, что превышает плановое значение в 2,1 раза, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Было отмечено, что в условиях волатильности как на мировых, так и на локальных финансовых и товарных рынках в начале 2022 года ЕАБР сохранил стабильное финансовое положение и возможности для реализации задач стратегии на 2022-2026 годы.

При этом ЕАБР намерен выполнить плановый показатель новых подписаний по проектам. Особое внимание планируется уделить развитию проектов в Казахстане, Армении, Таджикистане и Кыргызстане в рамках разработанных 5-летних страновых стратегий.

Деятельность банка должна быть четко выверена согласно текущим реалиям и направлена на помощь странам Евразийского региона в обеспечении дальнейшего экономического роста и расширении торгово-экономических связей", - отметил председатель совета - премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Кроме того, участники заседания рассмотрели отчеты ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита банка, а также ряд иных вопросов.

В преддверии заседания совета председатель правления ЕАБР Николай Подгузов представил Алихану Смаилову наработки по ключевым инвестиционным мегапроектам на евразийском пространстве. Евразийский транспортный каркас позволит раскрыть логистический потенциал всего региона, обеспечив увеличение скорости и объемов перевозок, бесшовность за счет внедрения цифровых решений, а также совокупный эффект снижения углеродного следа на 25% по сравнению с морским путем. Формирование единой евразийской товаропроводящей сети направлено на обеспечение продовольственной безопасности более 220 млн населения, проживающего в странах ЕАЭС+, и увеличение объема выпуска продукции АПК на 5-7% в год.

Особое стратегическое значение имеет развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Реализация мегапроекта позволит ощутимо сократить дефицит водных ресурсов в регионе и обеспечить необходимые генерирующие мощности за счет координации совместного развития энергетических систем государств - участников ЕАБР.

Цифровая трансформация региона направлена на формирование экосистемы цифровых проектов - автономных и взаимосвязанных с положительным эффектом для всех свобод интеграции: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.