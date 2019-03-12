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Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Казахстан увеличил поставки газа в Россию и Китай, передает Kazakhstan Today.

За 10 месяцев минувшего года на экспорт было отправлено свыше 22 млрд кубов газа. Этот объем на 14,5% превышает показатель прошлого года. Рост экспорта произошел за счет увеличения поставок в Россию и Китай. Северный сосед закупил свыше 7,5 млрд кубометров газа, восточный - увеличил поставки в семь раз, пишет " Хабар 24 ".

По самым последним данным Министерства энергетики, в 2018 году в Китай было продано 5 млрд 800 млн кубометров газа.

На рост экспорта повлияло и расширение рынков сбыта. Поставки пока в небольших объемах налажены в Азербайджан и Кыргызстан. Уменьшились объемы экспорта в Швейцарию, Украину и Узбекистан.

В целом за текущий период Казахстан продал газа на $1 млрд 700 млн. Всего на начало года доступ к газу в Казахстане имеют 9 млн человек, то есть почти половина населения страны. Власти намерены эту цифру увеличивать.

Казахстан занимает 22 место по запасам природного газа в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана. В недрах нашей страны хранится 1 трлн 300 млрд кубометров только разведанных запасов углеводородного сырья. С учётом сланцевого газа запасы Казахстана оцениваются ещё выше: в 2 трлн 400 млрд кубометров. Данные за 2018 год представлены в оценках ЦРУ США и Статистическом обзоре мировой энергетики.

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