Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 379,36 тенге за доллар

Алматы. 24 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной торговых сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, понизился на 1,35 тенге и составил 379,36 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,36 тенге за доллар (+1,35 тенге), суммарный объем торгов - 63 187 тыс. USD (-147 500 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.
В торгах приняли участие 22 члена KASE.
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