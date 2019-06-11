Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 383,04 тенге за доллар

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 0,30 тенге и составил 383,04 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 383,04 тенге за доллар (-0,30 тенге), суммарный объем торгов - 321 062 тыс. USD (-124 818 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

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