Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 383,34 тенге за доллар

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, укрепился на 1,19 тенге и составил 383,34 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 383,34 тенге за доллар (-1,19 тенге), суммарный объем торгов - 445 880 тыс. USD (+133 726 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8995 тенге за рубль (+0,0005 тенге), суммарный объем торгов - 40 000 тыс. рублей (+35 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

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