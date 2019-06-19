Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 383,69 тенге за доллар

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,26 тенге , до 383,69 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 383,69 тенге за доллар (+0,26 тенге), суммарный объем торгов - 146 527 тыс. USD (-4 453 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9738 тенге за рубль (+0,0118 тенге), суммарный объем торгов - 27 600 тыс. рублей (-12 400 тыс. рублей).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства