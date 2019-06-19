Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 383,43 тенге за доллар

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, укрепился на 0,62 тенге и составил 383,43 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 383,43 тенге за доллар (-0,62 тенге), суммарный объем торгов - 150 980 тыс. USD (+38 597 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9620 тенге за рубль (-0,0012 тенге), суммарный объем торгов - 40 000 тыс. рублей (+16 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

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