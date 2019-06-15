Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 384,05 тенге за доллар

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу, по сравнению с четвергом, укрепился на 0,46 тенге и составил 384,05 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 384,05 тенге за доллар (-0,46 тенге), суммарный объем торгов - 112 383 тыс. USD (-47 721 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9632 тенге за рубль (+0,0222 тенге), суммарный объем торгов - 24 000 тыс. рублей (+14 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

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