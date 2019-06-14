Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 384,51 тенге за доллар

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился на 0,38 тенге, до 384,51 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 384,51 тенге за доллар (+0,38 тенге), суммарный объем торгов - 160 104 тыс. USD (-46 896 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9410 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 10 000 тыс. рублей.

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