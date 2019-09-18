Правительство с акиматом СКО проработают варианты газификации региона

Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил проработать варианты газификации Северо-Казахстанской области. Такую задачу он поставил в ходе совещания, проведенного в рамках визита главы государства в СКО , передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания глава государства подчеркнул, что для СКО остро стоит вопрос газификации, сообщила пресс-служба Акорды в Twitter.

Это имеет экономические и экологические аспекты. Минэнерго и правительство в целом совместно с акиматом должны детально проработать различные варианты газификации области и внести предложения в администрацию президента", - сказал Токаев.

Напомним, что в РК по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева ведется строительство газопровода "Сарыарка" . Проект направлен на газификацию столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. В результате планируется поэтапное обеспечение газом 171 населенного пункта вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода.

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