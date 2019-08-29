Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Газопровод "Сарыарка" подведут к столице до конца года, передает Kazakhstan Today.

Первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка" завершат в декабре. Он соединит Кызылорду, Жезказган, Караганду, Темиртау и Нур-Султан. Уже сварено 885 километров труб. Средний темп работ - 6-7 километров в день. Сейчас они ведутся в Карагандинской области, около города Шахтинска, сообщает "Хабар 24"

Как было заявлено на коллегии Минэнерго, подключать к газу 171 населённый пункт будут поэтапно. Тарифы на газ для населения еще не утверждены.

При утверждении тарифа во главе угла будет стоять уровень социально-экономического развития регионов. Каждый регион будет иметь свой тариф. Но хочу сказать, что тариф на магистральную транспортировку будет единым. Во-вторых, цена на газ также будет устанавливаться с учетом себестоимости газа", - сообщил директор департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики Зияш Киякбаев.

В свою очередь, министр энергетики Канат Бозумбаев раскритиковал подготовку столичных ТЭЦ к переходу на газ. Из-за сильного отставания по графику их переведут на газ не раньше 2020 года. То же самое касается и газификации районов столицы. Глава ведомства попросил привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в срыве сроков.

Сроки по строительству первого и второго пусковых комплексов первой очереди газораспределительных сетей акиматом города сорваны. Фактически сорваны. По дорожной карте ожидалось, что строительство будет в апреле текущего года с завершением и вводом в эксплуатацию в декабре этого года. Вы до сих пор не начали строительство", - заявил Бозумбаев.

Напомним, газопровод "Сарыарка" строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Газопровод предназначен для газификации столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. В результате планируется поэтапное обеспечение газом 171 населенного пункта вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода.

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