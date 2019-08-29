Система Orphus

Газопровод "Сарыарка" подведут к столице до конца года

28.08.2019, 14:55 7939
Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Газопровод "Сарыарка" подведут к столице до конца года, передает Kazakhstan Today.
 
Первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка" завершат в декабре. Он соединит Кызылорду, Жезказган, Караганду, Темиртау и Нур-Султан. Уже сварено 885 километров труб. Средний темп работ - 6-7 километров в день. Сейчас они ведутся в Карагандинской области, около города Шахтинска, сообщает "Хабар 24".
 
Как было заявлено на коллегии Минэнерго, подключать к газу 171 населённый пункт будут поэтапно. Тарифы на газ для населения еще не утверждены.
 

При утверждении тарифа во главе угла будет стоять уровень социально-экономического развития регионов. Каждый регион будет иметь свой тариф. Но хочу сказать, что тариф на магистральную транспортировку будет единым. Во-вторых, цена на газ также будет устанавливаться с учетом себестоимости газа", - сообщил директор департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики Зияш Киякбаев.

 
В свою очередь, министр энергетики Канат Бозумбаев раскритиковал подготовку столичных ТЭЦ к переходу на газ. Из-за сильного отставания по графику их переведут на газ не раньше 2020 года. То же самое касается и газификации районов столицы. Глава ведомства попросил привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в срыве сроков. 
 

Сроки по строительству первого и второго пусковых комплексов первой очереди газораспределительных сетей акиматом города сорваны. Фактически сорваны. По дорожной карте ожидалось, что строительство будет в апреле текущего года с завершением и вводом в эксплуатацию в декабре этого года. Вы до сих пор не начали строительство", - заявил Бозумбаев.

 
Напомним, газопровод "Сарыарка" строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Газопровод предназначен для газификации столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. В результате планируется поэтапное обеспечение газом 171 населенного пункта вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая