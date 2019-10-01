В Костанайской области после проверки прекратили выплату АСП 1193 семьям

Костанай. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской области 2439 семей проверили на предмет правомерности получения адресной социальной помощи (АСП), передает Kazakhstan Today.

По итогам проверки 116 семьям выплата АСП приостановлена, еще 1193 семьям - прекращена, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как рассказал заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Максим Устинов, наиболее распространенным нарушением оказалось сокрытие реальных доходов.

Многодетная семья из Сарыкольского района в мае текущего года обратилась в районный центр занятости за назначением АСП. Семье была назначена ежемесячная обусловленная денежная помощь в размере 88 тыс. 480 тенге, на общую сумму 1 млн 13 тыс. 760 тенге. Во время обращения за соцпомощью глава семьи указал, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и предоставил налоговую декларацию с нулевым доходом. При повторном обследовании жилищно-бытовых условий мы выявили, что данная семья в частной собственности имеет двухэтажный коттедж, продуктовый магазин "Береке", автомобиль марки Volkswagen и сельхозтехнику. В результате проведения перерасчета семье с 1 августа было отказано в получении АСП", - сказал Максим Устинов.

По его словам, местными исполнительными органами принимаются меры по возвращению неправомерно назначенной АСП.

По состоянию на 30 сентября текущего года 49 тыс. 89 жителей, или 11 тыс. 238 семей из Костанайской области получили адресную соцпомощь.





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