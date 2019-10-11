В Кокшетау многодетных миллионеров обязали вернуть незаконно полученную АСП

Кокшетау. 10 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области связи с сокрытием доходов прекращены выплаты адресной социальной помощи 135 семьям, возврату подлежат 32 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день 63 семьи вернули в бюджет 8,6 млн тенге, проведен перерасчет 1040 семьям, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения.

Между тем проверка показала, что 135 семей скрыли свои доходы при подаче заявления на АСП. Поэтому им придется вернуть государству незаконно полученные 32 млн тенге.

Также выяснилось, что у 781 семьи произошел рост доходов во II квартале текущего года. На сегодняшний день 63 семьи вернули в бюджет 8,6 млн тенге (полностью: 44 семьи - 6,8 млн тенге; частично: 19 семей - 1,8 млн тенге).

В системе "Е-Халык" проведен перерасчет 1 тыс. 40 семьям. Также до выяснения обстоятельств по фактам расхождения доходов приостановлены выплаты адресной социальной помощи 76 семьям.

Как и в других областях, наиболее распространенным нарушением при назначении АСП является сокрытие реальных доходов гражданами, имеющими ИП, КХ и дорогостоящие объекты недвижимости.

Многодетной семье из города Кокшетау в мае текущего года назначена АСП на сумму 1 млн 151 тыс. тенге, из которых фактически было выплачено 192 тыс. тенге. В ходе выезда рабочей группы к получателям соцпомощи, имеющим ИП, выявлено, что данная семья проживает в строящемся двухэтажном доме общей площадью более 100 квадратных метров. Материальное положение семьи благополучное, глава семьи является индивидуальным предпринимателем. При назначении АСП за I квартал был заявлен доход 259 054 тыс. тенге. При проведении проверки на предмет правомерности получения социальной помощи выявлено, что доходы за 2018 год составили 22 млн тенге, что стало причиной проверки. В ходе посещения членами рабочей группы были даны разъяснения о последствиях сокрытия доходов. После мониторинга семья добровольно отказалась от АСП и вернула ранее выплаченную сумму в размере 192 тыс. тенге", - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Дина Ахметжанова.

По ее информации, аналогичные факты были выявлены в разных районах Акмолинской области. Также в целях получения соцпомощи незаконным путем некоторые жители региона пытались скрыть фактический адрес проживания либо адрес временной регистрации.

В этой связи Министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат.

Основной принцип - государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, в первую очередь детям и многодетным семьям! Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. Государственная помощь будет включать в себя: поддержку многодетных семей, адресную социальную помощь малообеспеченным семьям, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей", - сообщил Биржан Нурымбетов.

АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Пороговый критерий для назначения в 70% от ПМ остается. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться не только им, но и всей семье.

Для детей из малообеспеченных семей предлагается внедрить гарантированный социальный пакет. Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечат продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет - горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

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