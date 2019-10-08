Допустивших незаконное назначение АСП госслужащих накажут

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Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Сотрудников ведомств, допустивших незаконное назначение адресной социальной помощи, накажут. Вместе с тем карательного механизма за незаконное получение выплат не будет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК при президенте, передает Kazakhstan Today.

По тем фактам, где была незаконно назначена АСП. В соответствии с законом об адресной социальной помощи в таких случаях получатель должен добровольно вернуть эти деньги. В случае отказа от добровольного возврата - через судебный орган. Сегодня наше население не отказывается их возвращать, кто-то добровольно возвращает всю сумму, кто-то постепенно. У кого-то, где было небольшое превышение, удерживается с АСП следующего месяца. Поэтому такого карательного механизма не будет. Пока прецедентов, обращений в суд не было", - цитирует Нурымбетова Kazpravda.kz .

Министр отметил, что будут наказаны сотрудники, которые занимались назначением АСП.

В данном случае я согласен, что виноваты были в этих фактах не только получатели, хотя ответственность несут люди, которые заявили о своих доходах и скрыли. Но, конечно, есть вина сотрудников, которые занимались назначением АСП. Был определенный временной дефицит, и сотрудники не успели детально это все проверить. Поэтому наказание за недобросовестное выполнение своих обязанностей мы рассмотрим по итогам 9 месяцев - службам МИО и акимам такое поручение дано. По итогам, наверное, те работники, которые в этом были задействованы, понесут соответствующее наказание", - заключил он.

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