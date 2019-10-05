В Алматинской области перестали выплачивать АСП 3304 семьям, скрывшим доходы

Талдыкорган. 4 октября. Kazakhstan Today -В Алматинской области в связи с сокрытием доходов прекращены выплаты адресной социальной помощи (АСП) 3304 семьям, они должны вернуть в бюджет 296 млн 985 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время нами произведен перерасчет выплаченных сумм АСП 6 151 семье на сумму более 85 млн 525 тыс. тенге. Кроме того, в связи с сокрытием доходов прекращены выплаты социальной помощи 3304 семьям, которые должны возместить в бюджет 296 млн 985 тыс. тенге, из них уже возмещено 24 млн 52 тыс. тенге. Также до выяснения обстоятельств по фактам расхождения доходов приостановлены выплаты адресной социальной помощи 1150 семьям. 217 семьям индивидуальных предпринимателей, получающим адресную социальную помощь, выплаты прекращены. Они должны возместить ущерб государству на сумму 40 млн 900 тыс. тенге", - сообщила заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Алматинской области Бахыт Джаксыбаева.

По ее информации, 93 из 117 семей, имеющих недвижимое имущество общей площадью более 100 квадратных метров, прекращены выплаты АСП. Оставшиеся 24 семьи являются нуждающимися в социальной помощи.

Многодетной семье из Карасайского района 28 апреля назначена АСП на сумму 1 млн 203 тыс. 456 тенге, из которых фактически было выплачено 300 тыс. 864 тенге. В ходе посещения выявлено, что данная семья проживает в новом доме общей площадью более 100 квадратных метров, материальное положение семьи хорошее, глава семьи является индивидуальным предпринимателем. При назначении АСП был заявлен доход 220 тыс. тенге за 1 квартал. При проведении проверки на предмет правомерности получения соцпомощи выявлено, что доходы за первый квартал составили 12 млн 667 тыс. тенге, соответсвенно среднедушевой доход составил 703 тыс. 722 тенге на каждого члена семьи, что превышает черту бедности в 33,8 раза", - рассказала Бахыт Джаксыбаева.

Аналогичные факты были выявлены и в других районах Алматинской области. Также в целях получения соцпомощи незаконным путем некоторые жители региона пытались скрыть фактический адрес проживания либо адрес временной регистрации.





Актюбинской и Западно-Казахстанской областях . Ранее сообщалось о прекращении выплат АСП в Костанайской

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