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В Кызылорде запущен рисоперерабатывающий завод, управляемый цифровыми технологиями

11.10.2019, 19:57 5590
Кызылорда. 11 октября. Kazakhstan Today - Сегодня аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в торжественном открытии рисоперерабатывающего завода ТОО "Магжан и К" мощностью 5 тонн риса в час.
 
Компания была создана в 2005 году. До 2009 года предприятие занималось только выращиванием риса, в последующем - производством элитных семян риса. В 2005 году посевная площадь составляла 600 гектаров, в 2008 году ее территория выросла до 5300 гектаров, сообщили в пресс-службе акима области. 
 
По информации акимата, новое предприятие использует цифровую технологию по производству риса Южнокорейской компании DAEWON GSI мощностью 5 тонн риса в час. Благодаря новой технологии, завод управляется через единую автоматизированную систему. Нужно отметить, что завод не имеет аналогов в Казахстане.
 
Также сообщается, что технический парк компании был обновлен на 90% высокотехнологичными комбайнами марки Claas, John Deere, Case. Семена риса и люцерны обрабатываются на немецком высокотехнологичном заводе по переработке семян Petkus. 
 

Компания обеспечивает работой 55-60% трудоспособного населения аула Наги Ильясова Сырдарьинского района. В ТОО "Магжан и К" поставлено дело по оказанию спонсорской помощи по благоустройству и озеленению аула. Уверен, что пополнение рисовой отрасли еще одним заводом обеспечит безопасность качества продукции, а также даст новый импульс экономике страны", - сказал аким области. 

 
По информации пресс-службы, благодаря тому, что рисоводы области за последние несколько лет используют на 100% высокопродуктивные семена риса, производство этой культуры увеличилось более чем на 22%. 
 
В регионе также реализуется ряд проектов, направленных на улучшение качества семян риса и увеличение доли конкурентоспособных национальных сортов культуры с кратким вегетационным периодом. В частности, в этом году в нескольких хозяйствах региона были посеяны "Сыр-сулы", "Ай-Керим" и другие отечественные сорта риса, они выращивались под контролем ученых. По мнению экспертов, эти сорта риса не уступают российским. В этом году рис высажен на площади 87,9 тыс. гектаров.
 

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