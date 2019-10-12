В Кызылорде запущен рисоперерабатывающий завод, управляемый цифровыми технологиями

Кызылорда. 11 октября. Kazakhstan Today - Сегодня аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в торжественном открытии рисоперерабатывающего завода ТОО "Магжан и К" мощностью 5 тонн риса в час.

Компания была создана в 2005 году. До 2009 года предприятие занималось только выращиванием риса, в последующем - производством элитных семян риса. В 2005 году посевная площадь составляла 600 гектаров, в 2008 году ее территория выросла до 5300 гектаров, сообщили в пресс-службе акима области.

По информации акимата, новое предприятие использует цифровую технологию по производству риса Южнокорейской компании DAEWON GSI мощностью 5 тонн риса в час. Благодаря новой технологии, завод управляется через единую автоматизированную систему. Нужно отметить, что завод не имеет аналогов в Казахстане.

Также сообщается, что технический парк компании был обновлен на 90% высокотехнологичными комбайнами марки Claas, John Deere, Case. Семена риса и люцерны обрабатываются на немецком высокотехнологичном заводе по переработке семян Petkus.

Компания обеспечивает работой 55-60% трудоспособного населения аула Наги Ильясова Сырдарьинского района. В ТОО "Магжан и К" поставлено дело по оказанию спонсорской помощи по благоустройству и озеленению аула. Уверен, что пополнение рисовой отрасли еще одним заводом обеспечит безопасность качества продукции, а также даст новый импульс экономике страны", - сказал аким области.

По информации пресс-службы, благодаря тому, что рисоводы области за последние несколько лет используют на 100% высокопродуктивные семена риса, производство этой культуры увеличилось более чем на 22%.

В регионе также реализуется ряд проектов, направленных на улучшение качества семян риса и увеличение доли конкурентоспособных национальных сортов культуры с кратким вегетационным периодом. В частности, в этом году в нескольких хозяйствах региона были посеяны "Сыр-сулы", "Ай-Керим" и другие отечественные сорта риса, они выращивались под контролем ученых. По мнению экспертов, эти сорта риса не уступают российским. В этом году рис высажен на площади 87,9 тыс. гектаров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства