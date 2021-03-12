Минэнерго: в Казахстане сформированы необходимые запасы ГСМ

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Совокупные запасы бензина и дизельного топлива в Казахстане находятся на комфортном уровне. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил вице-министр энергетики Асет Магауов, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 5 марта текущего года, совокупный запас нефтепродуктов находится на комфортном уровне. В частности, по бензину 218,7 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 20-ти суточной потребности страны, а по дизельному топливу 306,2 тыс. тонн, что обеспечит потребность внутреннего рынка на 28 суток", - сказал Магауов.

Вице-министр также напомнил о механизме ценообразования на ГСМ на внутреннем рынке. Цены формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком и не привязаны к мировым ценам на нефть.

Основными факторами при ценообразовании являются - стоимость нефти в Республике Казахстан (внутренние цены), процессинг (услуга по переработке нефти), налоги и акцизы, расходы по лабораторным испытаниям и присадкам, обслуживание банковских займов, подача-уборка цистерн, транспортировка товара и другие сопутствующие расходы", - пояснил Магауов.

Цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложений. Государственное регулирование цен отменено: с 2015 года на бензин; с 2016 года на дизельное топливо)

Спикер отметил, что в Казахстане существует несколько факторов, которые влияют на колебания цен на ГСМ: ценообразование на рынках сопредельных государств и Казахстана, а также неконтролируемый переток в областях, граничащих с соседними странами.

Вышеуказанные обстоятельства требуют постоянного поиска ценового "равновесия" на нефтепродукты. Другими словами, цена на бензин в Республике Казахстан не должна быть значительно ниже или значительно выше цен в сопредельных государствах. В случае низких цен на внутреннем рынке возникает угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на рынки сопредельных государств, а в случае высоких цен возможен профицит импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских складов отечественным топливом и последующее снижение объемов переработки на НПЗ РК", - пояснил вице-министр.

Асет Магауов также сообщил, что министерства энергетики и сельского хозяйства утвердили график поставок дизельного топлива для проведения весенних полевых работ. В рамках графика в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) выделено 380 тыс. тонн дизельного топлива.

По информации Минэнерго, Павлодарский и Шымкентский НПЗ будут отпускать дизельное топливо в адрес СХТП по цене 174 000 тенге за тонну, Атырауский НПЗ - 172 000 тенге за тонну. При этом, уже с учетом доставки и других затрат, цена на дизтопливо для СХТП будет ниже розничных цен на АЗС на 13-14% (на 21-22 тенге за литр).

По словам вице-министра, стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.

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