Началось заседание Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Также планируется участие президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в качестве глав государств-наблюдателей при ЕАЭС.

В ходе заседания ВЕЭС, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи, будут обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и рассмотрены задачи на среднесрочную перспективу. Отдельное внимание будет уделено интеграционному взаимодействию в посткризисный период и устранению препятствий на внутреннем рынке союза.

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